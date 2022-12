Beba Marsano, la guida ai luoghi sconosciuti con “Vale un viaggio”

Sulla Poltrona di Nicoletta ospite Beba Marsano, critica d’arte e giornalista di viaggio.

Beba Marsano, critica d’arte e giornalista di viaggio, è stata ospite della Poltrona di Nicoletta nella magnifica cornice del Mandarin Oriental di Milano, dove ci ha parlato del suo ultimo sforzo letterario “Vale un viaggio“, il terzo volume di una collana edita da Cinquesensi Editore.

Un lavoro lungo e accurato

Come per le altre due edizioni, anche in quest’ultima sono raccolte oltre cento meraviglie d’arte, di paesaggi e tesori sconosciuti ai più, perché poco visitati, o perché situati in luoghi remoti e difficili da raggiungere. Una ricerca, quella della Marsano che scaturisce dalla grande passione per l’arte e per il viaggio. Un lavoro lungo e accurato, epifanico e struggente quando l’autrice si trova a scoprire luoghi e opere del tutto inaspettate in questa Italia che di fatto ha il potere di palesarsi sempre con infiniti e inesauribili segreti.

Andare oltre i posti conosciuti

Sono la curiosità e la forza della scoperta che spingono Beba a inoltrarsi, a non fermarsi ad andare oltre, con quella precisa volontà di rendere fruibile a tutti le sue tante scoperte e gli inesauribili segreti della nostra bell’Italia.

Nicoletta Fontana