Berlusconi, Mazzetti: “Ha indicato la strada per cambiare in meglio Europa”

"Non è più il tempo delle maggioranze composite, l'Europa deve fare un salto di qualità", afferma la parlamentare di Forza Italia

“Dobbiamo dare al progetto europeo una nuova legittimità e possiamo farlo solo con una maggioranza politica chiara e omogenea. Non è più il tempo delle maggioranze composite, l’Europa deve fare un salto di qualità: come in Italia e come in tanti altri paesi europei, ci vuole una maggioranza con al centro i valori liberali, popolari, atlantisti e non ultimo garantisti”. Lo afferma Erica Mazzetti, parlamentare di Forza Italia commentando l’intervista di Silvio Berlusconi a Il Giornale.

“Un grande leader, uno statista italiano di livello internazionale, che ci è sempre stato vicino anche nel momento più difficile, oggi ha parlato e ci ha indicato la strada da percorrere in questo anno che ci separa dalle Europee. Forza Italia, che è cardine del Ppe, ha già avviato un’importante opera di radicamento sui territori come ci ha chiesto il Presidente Berlusconi”. “Le sfide che abbiamo di fronte – sottolinea – penso a quella energetica o alla difesa comune si vincono insieme a livello europeo, con un approccio politico e pragmatico che Forza Italia e le altre anime del Centrodestra possono esprimere: abbiamo chiaro cosa fare e come”.