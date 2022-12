Biagio Conte, condizioni ancora gravi. Lagalla: “La città è con lui in questa dura battaglia”

Il primo cittadino di Palermo, Roberto Lagalla, esprime vicinanza nei confronti del frate laico Biagio Conte.

La città di Palermo continua a rimanere in apprensione per lo stato di salute di Biagio Conte, il frate laico siciliano che da tempo lotta contro un tumore al colon.

Nei giorni scorsi le condizioni di salute del missionario si sono aggravate e lo stesso Conte, a ridosso della festività del Natale, aveva chiesto alla cittadinanza di pregare per lui.

“Vicinanza e incoraggiamento a Biagio Conte”

Anche il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, si sta interessando della situazione di Biagio Conte e ha espresso vicinanza.

“In queste ultime ore sono costantemente aggiornato sulle condizioni di fratel Biagio Conte. La mia vicinanza e il mio incoraggiamento nei suoi confronti sono quelli di un’intera città che si stringe attorno al missionario laico in questa dura battaglia“, si legge in una nota pubblicata sul sito ufficiale del Comune di Palermo che riporta le parole del primo cittadino.

Anche l’Arcidiocesi di Palermo si riunisce in preghiera per il frate laico: “In questo momento chi è vicino a fratel Biagio chiede preghiere e attenzione per gli ospiti della Missione; la Chiesa di Palermo prega per lui”, si legge in un post pubblicato sulla pagina Facebook.