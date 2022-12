Si aggravano le condizioni di Biagio Conte, da mesi lotta contro il cancro

Era stato proprio il missionario, che a Palermo gestisce diverse comunità per i poveri, a comunicare la sua battaglia contro il male

Si sono aggravate le condizioni di Biagio Conte, il missionario laico palermitano che da mesi combatte con un tumore al colon. Lo fanno sapere fonti vicine al frate. Era stato proprio il missionario, che a Palermo gestisce diverse comunità per i poveri, a comunicare la sua battaglia contro il male e aveva chiesto di pregare per lui. Il suo ultimo messaggio proprio a ridosso del Natale. Biagio Conte aveva chiesto aiuto per il pagamento delle bollette di gas e luce che erano lievitate nella missione a causa dei rincari energetici.

Il calvario di Biagio Conte

Nonostante i cicli di chemioterapia, la situazione clinica del frate è peggiorata. Della sua malattia non ha mai fatto mistero, parlandone sin da quando ha scoperto la neoplasia, la scorsa estate. Da allora fratel Biagio ha chiesto preghiere, ed ha continuato, dall’astanteria della Missione, a diffondere i suoi messaggi di solidarietà e di pace ed i suoi appelli. La chiesa palermitana, ma non soltanto, sta pregando per lui. Negli anni Biagio Conte ha intessuto rapporti anche con altre confessioni religiose, come quella musulmana, animato dal desiderio di aprire un dialogo tra le religioni, in nome della fratellanza.