Biagio Conte, anche oggi Palermo omaggia il frate laico. Domani corteo e salma in Cattedrale

La città di Palermo continua a omaggiare Biagio Conte. Anche oggi numerosi fedeli hanno fatto visita alla salma del frate laico.

La città di Palermo si prepara a dare un ultimo addio a Biagio Conte, il missionario laico scomparso nel capoluogo siciliano giovedì scorso dopo una lunga malattia.

Anche oggi, domenica 15 gennaio, sono stati numerosi i fedeli che hanno voluto rendere omaggio alla salma del fondatore di “Missione di Speranza e Carità”.

I cittadini sono giunti in via Decollati, dove si trova la camera ardente di Biagio Conte, servendosi anche delle navette gratuite messe a disposizione dall’Amat.

Biagio Conte, domani corteo e fiaccolata

Per la giornata di domani, lunedì 16 gennaio, è prevista una processione che scatterà alle ore 19 e che accompagnerà con una fiaccolata la salma di Biagio Conte in corteo a piedi da via Decolati.

Il percorso prevede via Decollati, corso dei Mille, via Paolo Balsamo, piazza Giulio Cesare, via Roma e corso Vittorio Emanuele. Alle ore 21 nella Cattedrale di Palermo è prevista una veglia di preghiera che sarà presieduta dall’arcivescovo monsignor Corrado Lorefice.

La veglia durerà fino a mezzanotte, quando le porte della Cattedrale verranno chiuse. L’indomani, alle ore 10.30, l’arcivescovo celebrerà i funerali di Biagio Conte.