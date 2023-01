Biagio Conte, organizzate navette gratuite per raggiungere la camera ardente: il percorso

L'Amat, d'intesa con la Questura e il Comune di Palermo, ha organizzato delle navette gratuite per raggiungere la camera ardente di Biagio Conte

Continua il via-vai di fedeli e non per tributare l’ultimo saluto all’indimenticabile Biagio Conte, scomparso due giorni fa a soli 59 anni dopo una lunga lotta contro il Covid.

D’intesa con l’Amministrazione comunale e la Questura di Palermo, Amat, l’azienda di trasporto pubblico urbano, ha predisposto infatti un servizio navetta gratuito per agevolare lo spostamento di coloro che desiderano rendere l’ultimo omaggio al missionario palermitano, recandosi alla camera ardente allestita nella chiesa della Missione Speranza e Carità di via Decollati.

Gli orari e il percorso

Il servizio, attivo ogni giorno dalle 8 e fino alla chiusura serale della camera ardente, si protrarrà sino a lunedì 16 gennaio ed è costituito da due navette, con frequenza di 10 minuti, che partono, rispettivamente, dal parcheggio Basile e dal Foro Umberto I e raggiungono la via Oreto, altezza via Decollati, in prossimità del percorso pedonale.