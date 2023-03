Biancavilla, spaccio di droga: arrestati due fratelli

Arrestati due fratelli biancavillesi che spacciavano droga tra via Reina e piazza Collegiata su ordinazione telefonica,

Sono stati arrestati dai Carabinieri due giovanissimi fratelli biancavillesi che spacciavano droga. Si tratta di un 17enne e di un 20enne che avrebbero consegnato, tra via Reina e piazza Collegiata, le sostanze stupefacenti su ordinazione telefonica. I militari si sono appostati nella zona per effettuare dei monitoraggi e hanno fermato il più giovane intento a effettuare uno scambio con un assuntore. Le autorità si sono presentate a casa del soggetto trovando il fratello che ha consegnato una busta posta all’interno di un pensile della cucina contenente 450 dosi di marijuana, pronte per essere vendute. I telefoni dei parenti sono stati consegnati alle Forze dell’Ordine che hanno notato diverse comunicazioni per ottenere la droga pervenire da parte numeri sempre differenti.