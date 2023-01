Biblioteca Bellini, 2 e-book gratis sino al 31 gennaio con “Medialibrary On Line”

Sino al 31 gennaio si potranno scaricare 2 e-book in modo gratuito attraverso la piattaforma "Medialibrary On Line" della Biblioteca Bellini

Iniziare il nuovo anno in compagnia di buoni libri? Con il servizio Medialibrary On Line (Mlol) della Biblioteca comunale “Vincenzo Bellini” è possibile: fino al 31 gennaio gli iscritti al prestito avranno l’opportunità di scaricare gratuitamente due e-book anziché uno. L’iniziativa è volta a promuovere l’attività digitale che mette a disposizione oltre 91.300 e-book di 658 case editrici e vanta più di 3 milioni di risorse open gratuite.

Ecco come utilizzare “Medialibrary On Line” e scaricare gli e-book



Cosa fare per utilizzare Mlol? Se non si è iscritti al prestito della Biblioteca “Bellini” il primo step è iscriversi gratuitamente, anche online, tramite la sezione del sito raggiungibile al link https://www.comune.catania.it/la-citta/culture/biblioteche/bellini/biblioteca/. Subito dopo si riceverà un’email con le credenziali di accesso: username e password. Per leggere gli e-book da computer, tablet o smartphone è necessario scaricare e installare l’app “Mlol Ebook Reader”, e avviare la procedura cliccando su “Mlol – Gli ebook delle biblioteche italiane, in prestito sul tuo dispositivo”.

I giorni di lettura disponibili

Una volta entrati nell’area riservata, attraverso l’icona “Catalogo” sarà possibile cercare e scaricare l’e-book, disponibile per la lettura per 14 giorni.

Tutte le novità e gli aggiornamenti relativi al servizio sono visionabili sulla pagina facebook della Biblioteca o tramite newsletter. Il Catalogo è online nell’apposita sezione del portale catania.medialibrary.it.