C’è l’approvazione del Consuntivo 2022 al Comune di Palermo

Il Comune di Palermo, nonostante alcuni screzi in maggioranza, ha approvato il tanto atteso Consuntivo del 2022

Via libera al bilancio consuntivo 2022 del Comune di Palermo. Il consiglio comunale ha approvato il documento con 22 voti favorevoli e 14 astenuti. “L’approvazione del Rendiconto 2022 – ha detto il sindaco Roberto Lagalla – rappresenta un segnale importante per la città, alla quale adesso potremo dare nuove risposte in termini di opere pubbliche, manutenzioni e servizi. Un passaggio importante anche per le politiche del personale che daranno ossigeno alla macchina amministrativa, a cominciare già con l’assunzione di 11 dirigenti tecnici. Il mio ringraziamento va al vicesindaco e assessore al Bilancio Carolina Varchi e agli uffici della Ragioneria, alla giunta e al Consiglio comunale che, con senso di responsabilità, ha votato questo atto fondamentale per fare ripartire la città. Dopo anni, in questo Comune si torna a parlare di bilanci approvati e di risorse, circa 35 milioni di euro, di avanzo di amministrazione che saranno destinate a nuovi investimenti sulla base di un percorso di condivisione tra il governo della città e il Consiglio comunale”.

“Oggi è una buona giornata per Palermo – ha commentato il vice sindaco Carolina Varchi – il Consiglio comunale ha appena approvato il Rendiconto 2022, un passaggio fondamentale per rendere questa città ancora più bella e ancora più vivibile. Regolarizzare la contabilità era un impegno che Fratelli d’Italia aveva assunto con gli elettori e lo abbiamo rispettato. Il Comune può dare il via all’utilizzo di circa 40 milioni di euro per investimenti non solo utili, ma urgenti per la nostra città. Allo stesso tempo, l’amministrazione si trova con ‘le carte in regola’ dal punto di vista contabile. Questo significa che si potrà procedere anche a nuove assunzioni”. “Allontanato definitivamente lo spettro del dissesto – ha commentato il capogruppo della Lega a Sala delle Lapidi Alessandro Anello – La maggioranza in modo compatto ha sostenuto senza se e senza ma l’amministrazione ma un plauso va rivolto anche alle forze di minoranza che hanno in modo responsabile accettato di proseguire i lavori dando anche il loro contributo per l’approvazione”.

“Soddisfazione” per il “metodo di condivisione e confronto con tutte le forze politiche” ha espresso il capogruppo azzurro Giovanni Inzerillo evidenziando il ruolo di FI “nonostante abbia da tempo perso un’adeguata rappresentanza all’interno della giunta“. “Si pone fine ad una fase emergenziale per la città che ha visto amministrazione e Consiglio impegnati nell’approvazione di tutti gli atti contabili arretrati necessari per rimettere in carreggiata l’ente – ha aggiunto il capogruppo Dc Domenico Bonanno – L’approvazione di questo atto contabile libera risorse fondamentali che ci permetteranno di fare ripartire gli investimenti in città e dare risposte ai cittadini che attendono che Palermo torni, finalmente, alla normalità. Rivendico con forza il ruolo di cerniera tra maggioranza e minoranze”.

