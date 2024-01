Il Blue Monday 2024 è arrivato: ecco cosa si intende e perché è “il giorno più triste dell’anno”

Una ricorrenza bizzarra: ecco tutte le curiosità sul "lunedì triste".

Il 15 gennaio, terzo lunedì del 2024, è il Blue Monday: in generale, è reputato il “giorno più triste dell’anno” e per la gente andare a lavoro o a scuola e svolgere le funzioni quotidiane è più difficile e noioso del solito.

Ecco da dove nasce l’espressione e i metodi per contrastare la tristezza che rovina la giornata a tante persone in giro per il mondo.

Cosa si intende per Blue Monday?

Con il termine inglese “Blue Monday” (lunedì triste) si indica solitamente il terzo lunedì di ogni anno e cade sempre nel mese di gennaio. A coniare l’espressione, diventata celebre in tutto il mondo (soprattutto nell’emisfero boreale e nei cosiddetti Paesi occidentali), è stato Cliff Arnall, uno psicologo, life coach e consulente.

La prima apparizione dell’espressione risale al 2005, in un comunicato stampa del canale televisivo britannico Sky Travel.

Perché è il giorno più triste dell’anno

Nell’emisfero boreale il Blue Monday è ritenuto il giorno più triste dell’anno, perché tendenzialmente è il momento in cui le persone realizzano davvero che le vacanze natalizie sono finite e che è il momento di tornare alla routine quotidiana. Anche se il rientro formalmente è prima, questo sarebbe – nell’idea di Arnall – il momento in cui il cervello realizza che bisognerà attendere ancora parecchi mesi per le prossime vacanze.

Questo rende molto tristi gli amanti del relax e infonde in gran parte della popolazione un forte malumore che dura per tutta la giornata.

Rimedi contro il Blue Monday e il post-Feste

Naturalmente, il Blue Monday è pseudoscienza. Non c’è una prova che effettivamente esso sia il giorno più triste dell’anno. Tuttavia, è pur sempre lunedì, che non è certamente il giorno più felice della settimana.

Per questo, ecco una serie di consigli per evitare il malumore:

Sport : un toccasana per rimettersi in forma contro le Feste e un metodo semplice e naturale per stimolare la produzione di endorfine. Non servono sessioni estenuanti in palestra: anche una semplice camminata va bene per far tornare il buonumore.

: un toccasana per rimettersi in forma contro le Feste e un metodo semplice e naturale per stimolare la produzione di endorfine. Non servono sessioni estenuanti in palestra: anche una semplice camminata va bene per far tornare il buonumore. Allegria e spensieratezza : in giornate come il Blue Monday è fondamentale circondarsi di gente allegra, che sia sempre pronta a farci sorridere con una battuta o un’iniziativa gradevole. Anche gli amici a quattro zampe, per chi ha la fortuna di averne, sono la compagnia ideale in questa giornata.

: in giornate come il Blue Monday è fondamentale circondarsi di gente allegra, che sia sempre pronta a farci sorridere con una battuta o un’iniziativa gradevole. Anche gli amici a quattro zampe, per chi ha la fortuna di averne, sono la compagnia ideale in questa giornata. Serata fuori o totale relax : se possibile, ritagliarsi un momento per fare un’attività rilassante. Guardare un film, andare a prendere un aperitivo con gli amici, leggere un libro: tutte opzioni valide per scacciare lo stress.

: se possibile, ritagliarsi un momento per fare un’attività rilassante. Guardare un film, andare a prendere un aperitivo con gli amici, leggere un libro: tutte opzioni valide per scacciare lo stress. Buoni propositi : basta rimandare. Il 15 gennaio 2024 è il momento di iniziare a mettere in atto il programma di trasformazione per il nuovo anno e iniziare a fare i cambiamenti che servono per migliorare la propria vita.

: basta rimandare. Il 15 gennaio 2024 è il momento di iniziare a mettere in atto il programma di trasformazione per il nuovo anno e iniziare a fare i cambiamenti che servono per migliorare la propria vita. Soli? Il Blue Monday può essere un momento di riflessione perfetto e può servire ad analizzare ciò che andrebbe cambiato nella propria vita e avviare una fase positiva della propria esistenza. C’è poi la possibilità di usare la solitudine per progettare: un nuovo hobby, una vacanza, una festa…

Le possibilità sono infinite, quindi per questo Blue Monday 2024 cerchiamo di lasciare andare la tristezza e dedicarci alla voglia di cambiamento e allegria.

