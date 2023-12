Prende steroidi da 5 anni: muore Alfredo, bodybuilder 30enne

La consapevolezza dei rischi corsi nell'ultimo video messaggio rivolto ai suoi followers

«Assumo steroidi da quando avevo 25 anni. Mi faccio controllare il cuore e i reni perché è dannoso per loro e so che rischio l’infarto… Ma ehi, sono sano». Così Alfredo Martin in quella che è stata una delle ultime riflessioni fatte in un video social rivolto ai suoi follower. Il bodybuilder iberico se n’è andato a soli 30 anni. A darne il triste annuncio è la compagna Vera Schroeder attraverso un messaggio pubblicato su Instagram. La donna ha chiesto “massima discrezione e rispetto”.

Le riflessione di un amico

Popolare sui social, in particolare su Instagram, il giovane spagnolo offriva consigli sull’alimentazione e sui migliori esercizi da praticare in palestra. E se la compagna ha preferito non fornire spiegazioni sulle circostanze che hanno causato la morte del bodybuilder, a spendere parole significative è invece un loro amico, lo youtuber Jordi Wild, intervenuto sulla questione: «Se è stato per delle sostanze (o forse no), c’è da riflettere circa la normalizzazione dell’uso degli anabolizzanti negli ultimi anni».