Bonus affitto 2023 giovani, requisiti e come ottenerlo: la guida completa

Bonus affitto prorogato anche per il 2023: un'agevolazione economica per i giovani. Ecco la guida completa per accedere al contributo.

Anche nel 2023 sarà disponibile il bonus affitto, un’agevolazione fiscale che permette di risparmiare notevolmente sull’affitto di una casa o di un locale destinato a residenza. Ecco la guida completa per comprendere cosa prevede la Legge di Bilancio, i requisiti per accedere al bonus e le altre informazioni utili per presentare la domanda.

Bonus affitto 2023, cos’è e come funziona

Come già accennato, la Legge di Bilancio ha approvato il rinnovo del bonus affitto anche per l’anno in corso. Si tratta di un contributo economico previsto per giovani under 31 con reddito basso che intendano affittare un’abitazione ma abbiano comunque difficoltà con il pagamento del canone mensile previsto. Una misura per agevolare l’autonomia dei più giovani e per sostenere chi si trova in situazioni di difficoltà.

Grazie al bonus affitto è possibile ottenere una detrazione pari al 20% delle spese d’affitto per i primi 4 anni di validità del contratto. Un risparmio che può arrivare a un massimo di 2mila euro l’anno.

Bonus affitto 2023: requisiti e come fare domanda

Possono presentare domanda per ottenere il bonus affitto giovani di età compresa tra i 20 e i 31 anni (non compiuti), in possesso dei seguenti requisiti:

Reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro;

non superiore a 15.493,71 euro; Un contratto di locazione per l’unità immobiliare in affitto (o anche per parte di essa), destinata a diventare la residenza principale del richiedente;

per l’unità immobiliare in affitto (o anche per parte di essa), destinata a diventare la residenza principale del richiedente; Canone di affitto annuo non inferiore ai 991,60 euro.

Ecco i documenti da presentare al momento della domanda:

Dati dell’immobile che diventerà o è la residenza del richiedente;

Dichiarazione dei redditi;

Contratto di affitto.

Per ottenere l’agevolazione fiscale, sarà necessario presentare i documenti all’Agenzia delle Entrate assieme alla dichiarazione dei redditi. I richiedenti idonei potranno ottenere il bonus affitto come scontro sulle imposte IRPEF dovute o come rimborso.

Mutui, agevolazioni per under 36

Nel 2023, per agevolare l’autonomia dei più giovani non c’è solo il bonus affitto. La Legge di Bilancio ha previsto anche la proroga delle agevolazioni per i mutui finalizzati all’acquisto della prima casa per gli under 36.

Grazie a un emendamento del Governo. la scadenza per i prestiti a tasso fisso al 100% è stata prorogata al 31 dicembre 2023. Chi beneficia di tale agevolazione può risparmiare fino a 130 euro al mese.

Immagine di repertorio