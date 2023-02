Bonus fino a 500 euro per genitori con figli disabili: ecco chi ne ha diritto e come ottenerlo

Contributo fino a 500 euro per genitori disoccupati o monoreddito con figli disabili a carico: domande dall'1 febbraio. Ecco requisiti, scadenze e info utili per ottenere l'aiuto economico.

Nel 2023 l’INPS eroga un contributo – un bonus fino a 500 euro – ai genitori che si trovano in stato di disoccupazione o che siano monoreddito con figli disabili a carico.

L’art. 1, commi 365 e 366, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) ha introdotto un contributo mensile per gli anni 2021, 2022 e 2023 a favore dei i genitori con figli con disabilità non inferiore al 60%, disoccupati o monoreddito e monofamiliare. Occorre dire che il contributo in argomento non concorre a formare il reddito complessivo del genitore che lo percepisce.

Bonus figli disabili 2023, chi ne ha diritto: requisiti

Hanno diritto all’aiuto economico il genitore che:

residente in Italia ;

; disponga di un valore dell’Indicatore della situazione economica equivalente ( ISEE ) in corso di validità non superiore a 3.000 euro;

) in corso di validità non superiore a 3.000 euro; sia disoccupato o monoreddito e facente parte di un nucleo familiare monoparentale;

e facente parte di un nucleo familiare monoparentale; sia parte di un nucleo familiare, come definito ai fini ISEE, con figli a carico aventi una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60%.

Si specifica che il primo requisito riguarda i genitori residenti nel territorio italiano, siano essi cittadini italiani o comunitari. In caso di cittadini di uno Stato extracomunitario, per accedere al bonus per genitori con figli disabili nel 2023, servirà un regolare permesso di soggiorno (non è prevista una durata minima di permanenza).

Nel caso di nuclei con figli minori, serve un Isee per la richiesta di prestazioni per i minorenni in corso di validità. Per la valutazione del reddito del genitore disoccupato o monoreddito non si tiene conto della percezione di eventuali altri trattamenti assistenziali e si prescinde, in ogni caso, dall’eventuale proprietà della casa di abitazione.

Relativamente all’ultimo requisito per accedere al bonus/contributo:

sono considerati a carico i figli fino al compimento dei 24 anni se hanno un reddito non superiore a 4.000 euro e i figli di età superiore a 24 anni se hanno un reddito non superiore a 2.840,51 euro;

il genitore richiedente deve essere residente in Italia e convivente con il figlio con disabilità.

Come fare domanda e scadenze

Come richiedere il contributo/bonus per genitori con figli disabili a carico nel 2023? L’aiuto economico deve essere chiesto con istanza diretta alla sede INPS di appartenenza del richiedente online dall’1 febbraio al 31 marzo 2023 mediante una delle seguenti modalità:

portale web , utilizzando l’apposito servizio online raggiungibile sul sito dell’Istituto www.inps.it direttamente dal cittadino tramite SPID di livello 2 o superiore o tramite Carta di identità elettronica (CIE) 3.0 o tramite Carta Nazionale dei servizi (CNS);

, utilizzando l’apposito servizio online raggiungibile sul sito dell’Istituto www.inps.it direttamente dal cittadino tramite di livello 2 o superiore o tramite Carta di identità elettronica (CIE) 3.0 o tramite Carta Nazionale dei servizi (CNS); Contact Center Integrato , contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);

, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori); Istituti di Patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.

Nella domanda occorre che il richiedente dichiari di possedere i requisiti per l’accesso al contributo. Le domande prive della dichiarazione o presentate oltre il termine ultimo del 31 marzo 2023 sono inammissibili.

Misura del contributo e regolarità

Il bonus per genitori con figli disabili a carico è pari a 150 euro mensili. Nel caso in cui i figli con disabilità siano due, la misura di tale contributo ammonta a 300 euro e 500 euro se i figli disabili sono più di due.

L’assegno è compatibile con il reddito di cittadinanza.

Immagine di repertorio