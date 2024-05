Bonus gite scolastiche: c’è tempo fino al 31 maggio per le domande

Tutto quello che c'è da sapere sul bonus gite scolastiche: requisiti, importi e come inoltrare domanda per incassare il contributo

Per richiedere il bonus gite scolastiche ci sarà tempo fino al 31 maggio. Si tratta di un’agevolazione fino a 150 euro per la partecipazione degli studenti delle scuole superiori a visite didattiche e viaggi di istruzione. Possono richiedere l’agevolazione tutti gli studenti delle scuole statali secondarie di secondo grado appartenenti a nuclei familiari con indicatore ISEE fino a 15.000 euro. Il bonus verrà riconosciuto fino a esaurimento delle risorse disponibili tenendo conto esclusivamente dell’ordine cronologico di presentazione della domanda.

Come richiedere il bonus gite scolastiche

Per richiedere il bonus, bisogna accedere alla Piattaforma Unica “Famiglie e studenti” (http://unica.istruzione.gov.it) con procedura di identificazione e autenticazione informatica e richiedere l’agevolazione nella sezione “Servizi”, sotto sezione “Agevolazioni”, ambito “Viaggi di istruzione”. Chi ha già ottenuto il bonus non deve presentare nuova richiesta: può fare domanda solo chi non l’ha mai fatta. E se in famiglia ci sono più figli? Non è necessario scegliere: se si rispettano i requisiti si possono presentare più domande, una per ciascun figlio Dopo la richiesta, comunque, scattano i controlli Inps: l’Istituto accerta le condizioni e i requisiti per avere diritto al bonus e lo comunica alla apposita Piattaforma. La famiglia dello studente riceve poi l’esito della richiesta e quando arriva l’ok dell’Inps la posizione viene automaticamente aggiornata.

L’importo del bonus gite scolastiche

L’importo del contributo per ciascuno studente viene calcolato in automatico, dal sistema di cui si avvale la piattaforma Unica, che tiene conto anche del numero di beneficiari, nonché dei dati a disposizione dell’Inps. La finalità del bonus è quello di alleviare le spese legate ai viaggi di istruzione, contribuendo così all’inclusione degli studenti, anche nelle famiglie in difficoltà economica.

