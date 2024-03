Bonus gite scolastiche 150 euro, nuovo click day: ecco come fare domanda

Le famiglie con figli iscritti alle scuole superiori possono ancora richiedere l'agevolazione: ecco come funziona.

Dal 27 marzo 2024 è possibile fare domanda per il bonus gite scolastiche, un contributo per famiglie con figli che frequentano le scuole superiori e hanno un Isee basso.

Ecco tutto ciò che c’è da sapere sul click day e sul bonus.

Bonus gite scolastiche 2024, cos’è e come funziona

Introdotto con la Direttiva n. 6/2023 e integrata dalle Direttive 26/2023 e 6/2024, il bonus gite scolastiche è un contributo per famiglie con Isee fino a 15mila euro con figli che frequentano le scuole superiori e non si trovano nelle condizioni economiche adeguate per sostenere i costi dei viaggi d’istruzione.

Per aiutare le famiglie in condizioni svantaggiate, il Miur ha messo a disposizione 50 milioni di euro nel 2024. L’obiettivo, come spiegato proprio in occasione della comunicazione dell’iniziativa, è “far sì che i giovani in condizioni di svantaggio economico possano partecipare a queste esperienze fondamentali, uno strumento che promuove l’uguaglianza di accesso alle opportunità educative”.

Click day il 27 marzo per ottenere il bonus gite scolastiche

La prima finestra temporale per fare domanda per il bonus gite scolastiche si è conclusa il 15 febbraio. Negli scorsi giorni, il Miur ha comunicato l’apertura di una nuova finestra temporale che va dal 27 marzo al 31 maggio. Il bonus verrà erogato fino a esaurimento fondi.

Come funziona

Sul sito del Miur si legge: “L’agevolazione permette agli studenti beneficiari di ottenere una riduzione dei costi da sostenere per partecipare a visite didattiche e viaggi di istruzione. I costi saranno ridotti direttamente dalla scuola al momento dell’emissione degli avvisi di pagamento. Si tratta, dunque, di uno ‘sconto‘ ai costi per la partecipazione ai viaggi di istruzione”.

I fondi del bonus gite scolastiche vengono affidati dal Ministero dell’Istruzione agli istituti scolastici frequentati, non direttamente agli studenti. Attenzione quindi: in caso di cambio di scuola, è necessario fare una nuova domanda per usufruire del bonus gite scolastiche.

Requisiti e importi

L’importo del bonus gite scolastiche è di 150 euro. L’agevolazione è riservata alle famiglie con Isee fino a 15mila euro con figli iscritti nelle scuole secondarie di secondo grado. Una platea di circa 330mila potenziali destinatari, secondo le stime del Miur.

Come fare domanda per il bonus gite scolastiche 2024

Fare domanda per ottenere il bonus gite scolastiche 2024 è molto semplice. Basta accedere al portale Unica https://unica.istruzione.gov.it/it tramite SPID, CIE ID, CNS e eIDAS e richiedere l’agevolazione (SPID è disponibile anche per gli studenti minorenni), verificare l’ISEE e inviare la domanda. Dal portale stesso sarà possibile verificare quando e se viene ottenuta l’agevolazione.

In caso di problemi di accesso al portale, il richiedente può chiedere supporto alla segreteria della scuola.

Immagine di repertorio