Bonus gite scolastiche 2024: cos’è, i requisiti e le scadenze

Il contributo, riservato agli studenti della scuola statale secondaria di secondo grado, sarà erogato su base reddituale.

Il ministero dell’Istruzione e del Merito ha stanziato 50 milioni di euro per fornire un bonus gite scolastiche 2024, permettendo agli studenti di partecipare ai viaggi di studio. Questa misura è stata stabilita con la direttiva n. 6/2023, integrata dalla direttiva n. 26 di quest’anno, con cui il Mim intende supportare il percorso formativo ed educativo di molti studenti italiani.

L’iniziativa bonus gite scolastiche 2024 parte dalla concezione che vede le uscite didattiche e i viaggi di studio come parte integrante del percorso scolastico, fondamentali sia alla formazione che alla socialità e alla crescita culturale. In un paese che ha come fine ultimo quello di promuovere l’istruzione scolastica devono essere garantite le gite scolastiche a tutti gli studenti, anche coloro che non possono permetterselo.

Vediamo come funzionerà il bonus gite scolastiche 2024 e tutti i dettagli utili per presentare la domanda: i documenti, le scadenze e i requisiti.

Bonus gite scolastiche 2024: i beneficiari

Visto il grandissimo numero di studenti, per il bonus gite scolastiche 2024 la platea dei beneficiari è stata ridotta agli studenti e alle studentesse delle scuole statali secondarie di secondo grado. Il bonus è pensato per chi frequenta una scuola pubblica, dato che essa dovrebbe garantire eque possibilità a tutti i ragazzi.

La frequentazione di una scuola privata, infatti, ha un certo costo e lascia presumere che non ci sia necessità di un aiuto statale per i viaggi d’istruzione. È importante fare chiarezza su questo punto e mettere l’accento sul fatto che il bonus gite scolastiche 2024 non funziona su base di merito, ma sulla condizione economica delle famiglie. È un modo per far tirar loro un sospiro di sollievo e dare ai ragazzi la possibilità di partecipare alle gite scolastiche, utili alla loro formazione.

Requisiti e importi per il bonus gite scolastiche 2024

L’unico requisito necessario per poter accedere al bonus gite scolastiche 2024 è quello reddituale. Date le risorse non troppo vaste e le finalità di quest’agevolazione, è richiesto un indicatore Isee massimo di 5.000 euro.

Per gli stessi motivi, l’importo previsto per l’erogazione del bonus gite scolastiche 2024 non è molto alto. Si tratta di un massimo di 150 euro per ogni studente, che possono essere ridotti a seconda del numero di beneficiari, sempre tenendo conto della situazione reddituale.

Il bonus ovviamente non permette di coprire tutte le spese, è semplicemente un contributo, un modo per sollevare in parte le famiglie dall’intero importo, soprattutto per chi ha più figli.

Il contributo che sarà erogato potrà essere utilizzato per il pagamento delle gite scolastiche o considerato un rimborso per le spese preventivamente sostenute, ovviamente a fronte di dimostrazione del pagamento.

Come e entro quando presentare domanda

La domanda per il bonus gite scolastiche 2024 deve essere presentata da un genitore o tutore legale dello studente beneficiario. Chi ha più figli frequentanti una scuola secondaria di secondo grado pubblica può presentare più richieste, una per ogni studente.

Affinché la domanda possa essere valutata correttamente, è necessario essere in possesso di Isee in corso di validità. Non è necessario allegare l’Isee alla domanda, perché il controllo avverrà in automatico tramite il portale Inps. La richiesta deve essere compilata e inviata tramite la Piattaforma unica, accedendo con le proprie credenziali Spid, Cie, Cns e eIdas.

Dopo l’inoltro della domanda segue il controllo e poi l’esito: la richiesta può essere accettata, rifiutata o accolta parzialmente. L’importo è determinato anche dal numero di beneficiari, in relazione alle risorse disponibili.

La domanda deve essere presentata tra il 15 gennaio e il 15 febbraio 2024: il tempo basterà per munirsi di identità digitale e attestazione Isee, nel caso in cui non se ne fosse in possesso.