Bonus mamme disoccupate confermato per il 2023, requisiti e come richiederlo

Confermato anche per il 2023 il Bonus mamme disoccupate. Ecco quali sono i requisiti necessari per ottenerlo e come fare richiesta.

La Legge di Bilancio approvata dal Parlamento a dicembre 2022 ha confermato anche per l’anno 2023 il Bonus mamme disoccupate, noto anche come assegno di maternità dei Comuni.

Il beneficio è un contributo economico rivolto alle madri senza un impiego lavorativo e con un reddito familiare basso. Il Bonus mamme disoccupate è concesso dai Comuni anche se viene erogato dall’Inps.

Bonus mamme disoccupate 2023, requisiti

Per poter accedere al sostegno è necessario essere in possesso di determinati requisiti. I principali sono:

Cittadinanza italiana o comunitaria con residenza in Italia o extracomunitaria con regolare permesso di soggiorno ;

o con residenza in Italia o con ; ISEE inferiore a 17.747,58 euro ;

; Necessario non essere beneficiari di altri sostegni economici per la maternità da parte dello Stato. Il criterio è valido anche nel caso in cui il contributo ricevuto fosse minore del bonus. In questo caso è possibile beneficiarne in misura ridotta.

In caso adozione o affidamento pre-adottivo, il minore non deve aver superato i 6 anni di età al momento dell’adozione o dell’affidamento. In caso di adozione internazionale, non deve aver superato i 18 anni di età.

Bonus mamme disoccupate 2023, come richiederlo

Il Bonus mamme disoccupate prevede un contributo economico pari a 354,73 euro per cinque mesi. L’importo viene erogato in un’unica soluzione, pari a 1.773,65 euro per figlio. In presenza di gemelli, la somma sarà moltiplicata per il numero totale dei figli.

La domanda per accedere al Bonus mamme disoccupate deve essere presentata al proprio Comune di residenza entro 6 mesi dalla nascita del figlio o dei figli.

Chi intende fare richiede dovrà allegare nella domanda il proprio ISEE 2023 in corso di validità, i dati propri, quelli del bambino e l’IBAN sul quale dovrà essere accreditata alla somma. Il Come provvederà successivamente a comunicare i dati all’INPS che, una volta verificati i requisiti, penserà a elargire il Bonus.