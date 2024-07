Bonus per gli over 55, quali sono e come riceverli

Benefici per coloro che sono troppo giovani per andare in pensioni ma troppo vecchi l'accesso al mercato del lavoro

Sono previsti diversi bonus per chi ha un’età superiore ai 55 anni. Certe agevolazioni sono dedicate ai più fragili per una maggiore tutela, ma in alcuni di questi casi possono rientrare anche gli over 55 che si trovano in una situazione lavorativa precaria. Si tratta dunque di benefici rivolti a coloro che sono troppo giovani per andare in pensione e allo stesso tempo troppo vecchi per avere accesso al mercato del lavoro.

Bonus per gli over 55, Naspi “intera” per un periodo più lungo

La Naspi, dopo un primo periodo che spetta per intero, è soggetta a un meccanismo di decalage che prevede una riduzione del 3% ogni mese. Per la generalità dei lavoratori questo meccanismo scatta a partire dal sesto mese di fruizione. Per chi ha compiuto 55 anni, invece, la riduzione dell’importo scatta solo a partire dall’ottavo mese e questo significa che la Naspi per intero si riceverà per 7 mesi pieni, anziché per 5.

Bonus per gli over 55, pensione prima alle donne disabili

Un altro beneficio riconosciuto prima del compimento dei 60 anni riguarda chi ha un’invalidità con percentuale pari o superiore all’80%. Alle donne che lavorano nel settore privato è consentito accedere alla pensione di vecchiaia anticipata per invalidi al compimento dei 56 anni. Bisogna, poi, attendere 12 mesi di finestra prima di percepire la pensione che arriva, quindi, solo al compimento dei 57 anni in presenza di almeno 20 anni di contributi.

Bonus per gli over 55, pensione anticipata con Isopensione

Grazie all’Isopensione è possibile andare in pensione anche prima dei 60 anni. Si tratta di un’agevolazione cui gli over 55 anni dovrebbero fare molta attenzione e cercare di capire se la propria azienda la prevede. In tal caso si potrebbe accedere alla pensione di vecchiaia o a quella anticipata Fornero 7 anni prima del raggiungimento dei requisiti richiesti dall’ordinamento. Per la pensione di vecchiaia, quindi, serve aver compiuto i 60 anni di età e aver maturato 20 anni di contributi, ma per quella anticipata l’isopensione non stabilisce un’età limite per l’accesso.

Bonus per gli over 55, assegno di inclusione dopo i 60 anni

Un’altra possibilità che è offerta agli over 55 che hanno compiuto almeno 60 anni è quella di poter richiedere l’assegno di inclusione. La misura, infatti, è riconosciuta ai nuclei familiari che abbiano almeno un componente che sia disabile, minorenne, over 60 anni, in condizione di svantaggio e inserito in un programma di cura e assistenza dei servizi socio sanitari. L’assegno di inclusione ha un importo che può arrivare a 780 euro al mese per il singolo, se si rispettano tutti i requisiti (isee pari a zero e canone di locazione).

