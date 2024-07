Lavoro con Sammontana, le offerte a luglio 2024

Diversi i profili ricercati

Per tutti coloro che sono alla ricerca di nuove opportunità lavorative, il gruppo Sammontana mette periodicamente a disposizioni l’apertura di nuove posizioni che potrebbero rappresentare una svolta per gli interessati.

Sammontana, i profili ricercati

Tenendo conto che le offerte di lavoro sono in costante aggiornamento e variano in base alle esigenze del marchio, in questo momento il gruppo è alla ricerca dei seguenti profili:

Specialista HSE (Empoli)

Specialista approvvigionamento (Colognola ai Colli)

Tecnico meccanico (Empoli)

Tecnico di manutenzione (Colognola ai Colli)

Maintenance Specialist (Empoli)

Sammontana, i requisiti richiesti

I requisiti possono variare in base alle specifiche posizioni, ma in generale si richiede una forte passione per il marchio, per la preparazione dei gelati e per i settori in cui risultano aperte delle posizioni, che possono spaziare in più campi, per esempio dalle competenze informatiche alla comunicazione.

Come candidarsi

Tutti coloro che desiderano candidarsi possono farlo visitando questa pagina.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI