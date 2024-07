Bonus scuola 2024, il contributo per il diritto allo studio: requisiti e come fare domanda

L’obiettivo è sostenere le famiglie con buoni per l’acquisto di libri di testo e, in alcune regioni, anche per dotazioni tecnologiche e strumenti per la didattica.

Il bonus scuola 2024-2025 è un contributo economico destinato alle famiglie in difficoltà con figli in età scolastica.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

L’obiettivo è sostenere le famiglie con buoni per l’acquisto di libri di testo e, in alcune regioni, anche per dotazioni tecnologiche e strumenti per la didattica.

Bonus scuola 2024: chi può fare richiesta?

Le famiglie con figli studenti iscritti a scuole secondarie di primo o secondo grado, statali, paritarie o incluse nell’Albo regionale delle scuole non paritarie possono richiedere il bonus scuola 2024. La misura comprende anche i percorsi formativi accreditati dalla Regione che erogano percorsi triennali o quadriennali di istruzione professionale e i percorsi del sistema duale.

Oltre a questa condizione iniziale, per ottenere il bonus è necessario rispettare alcuni requisiti, fra cui i limiti Isee stabiliti dalla propria Regione o dal Comune di residenza. L’erogazione della misura spetta infatti alle regioni, che definiscono le proprie normative.

Le regioni in cui il bonus è attivo

Al momento, le regioni che hanno confermato il bonus scuola 2024, valido per il prossimo anno scolastico, sono:

Lazio: il voucher scuola è riservato agli allievi delle scuole secondarie con un reddito Isee inferiore a 15.493,71 euro. La richiesta va presentata al proprio Comune di residenza; Lombardia: attraverso il programma Dote Scuola, offre buoni da 150 a 500 euro per l’acquisto di libri, dotazioni tecnologiche e strumenti per la didattica; Piemonte: il voucher scuola corrisponde ad un importo in denaro per studenti iscritti a scuole o agenzie formative; Puglia: il contributo è destinato a studenti con Isee non superiore a 11.000 euro (14.000 per famiglie numerose con tre o più figli); Sicilia: garantisce la fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole primarie tramite il “Portale cedole librarie”. Per il 2024/2025, i Comuni saranno integrati nel processo di gestione e pagamento del bonus.

Altre regioni dovrebbero rendere disponibili i bandi per i bonus scuola 2024-2025 prossimamente. Si consiglia di monitorare i siti web e i canali ufficiali del proprio Comune e Regione per rimanere aggiornati su scadenze e modalità di richiesta.