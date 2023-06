Bonus trasporti giugno 2023, come richiederlo e ottenerlo, la guida

Ancora 58 milioni di euro circa disponibili: ecco come richiedere il voucher per acquistare abbonamenti per mezzi di trasporto pubblici.

A giugno 2023 saranno circa 58 milioni di euro i fondi messi a disposizione dal Ministero della Famiglia e delle Politiche sociali per richiedere il bonus trasporti.

Con oltre 800mila voucher emessi a un solo mese dall’attivazione (per un totale di circa 41 milioni di euro assegnati ai beneficiari), si può dire che la misura del Governo per agevolare l’utilizzo dei mezzi pubblici sta riscuotendo un certo successo (soprattutto da parte dei giovani, considerando che più del 60% dei beneficiari è under 30).

Ecco la guida completa per richiedere il beneficio.

Bonus trasporti giugno 2023: cos’è e requisiti

Il bonus trasporti prevede un pagamento fino a 60 euro per l’acquisto di abbonamenti mensili, validi per più mesi, o annuali. Il beneficio deve essere utilizzato entro il mese solare di emissione, anche se l’abbonamento acquistato può iniziare la sua validità successivamente.

Possono richiederlo persone fisiche con reddito entro i 20mila euro (attestato tramite autocertificazione, senza Isee). Per i minorenni è necessario che a presentare richiesta sia un genitore o tutore adulto.

Come presentare domanda, la guida

Per richiedere il bonus trasporti a giugno 2023, il richiedente deve:

Accedere alla piattaforma https://www.bonustrasporti.lavoro.gov.it/ tramite SPID o CIE (Carta d’Identità Elettronica);

Indicare il codice fiscale del beneficiario (se stesso o, per esempio, il figlio minorenne);

Inoltrare la domanda.

La lista per verificare i gestori attivi è disponibile sul sito dedicato al bonus. Si ricorda che si può utilizzare il beneficio unicamente per l’abbonamento a un solo gestore.

