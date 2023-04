Bonus trasporti 2023, da oggi via alle domande: ecco come fare

Per accedere alla piattaforma web per la richiesta dell'incentivo, è necessario utilizzare lo SPID o la Carta d'Identità Elettronica (CIE)

Si tratta di una iniziativa pensata per incentivare al massimo la mobilità sostenibile, tale da dare un aiuto ai lavoratori e agli studenti. Dalle 8.00 di oggi (lunedì 17 aprile) è attiva la piattaforma online che permette di poter richiedere il bonus trasporti 2023 per un importo che non potrà superare i 60 euro. Nello specifico si tratta di un’agevolazione che permette di acquistare un abbonamento annuale o mensile al trasporto pubblico, istituita dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con il Decreto Aiuti nel 2022, e poi rifinanziata con il Decreto Aiuti-bis, con una dotazione finanziaria pari a 100 milioni di euro.

Ecco chi potrà richiederlo

Non tutti possono richiedere questo bonus. Infatti, il bonus trasporti 2023 è riconosciuto alle persone fisiche che, nell’anno 2022, hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro (non serve l’ISEE, basta un’autocertificazione attraverso la spunta di un’apposita casella). Inoltre, si può chiedere per sé stessi o per un beneficiario minorenne a carico. I figli maggiorenni, anche se fiscalmente a carico, devono provvedere autonomamente alla richiesta del buono.

Come fare

Per accedere alla piattaforma web messa a disposizione per la richiesta di questo incentivo, è necessario utilizzare lo SPID o la Carta d’Identità Elettronica (CIE), indicando poi il codice fiscale del beneficiario. Il buono che si andrà a generare sarà nominativo e utilizzabile per l’acquisto di un solo abbonamento annuale o mensile durante il mese in corso (si può fare una richiesta al mese a patto che ci sia ancora una sufficiente dotazione finanziaria). Il bonus non è cedibile e non incide nel calcolo dell’ISEE.

Non vale per…

Il bonus non vale per i servizi di prima classe, executive, business, club executive, salotto, premium, working area e business salottino. Il buono è emesso attraverso il portale ed è contrassegnato da un codice identificativo univoco, dal codice fiscale del beneficiario, dall’importo e dalla data di emissione e di scadenza.

Bonus utilizzabile per un solo gestore

Inoltre, è utilizzabile solamente presso un solo gestore dei servizi di trasporti pubblico tra quelli selezionabili all’atto della registrazione sulla piattaforma digitale e indicato nello stesso buono. Il bonus deve essere utilizzato, acquistando un abbonamento, entro il mese solare di emissione. In caso di numerose richieste simultanee del bonus, l’accesso alla piattaforma è regimentato da un sistema di coda automatico.

Tutte le precise istruzioni di accesso al bonus trasporti 2023 sono presenti all’interno della piattaforma messa a disposizione dal ministero.