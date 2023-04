Bonus trasporti 2023, boom di richieste nel click-day: oltre 140mila voucher concessi

"Valanga" di richieste per il Bonus trasporti 2023 in occasione del click-day. La maggior parte delle domande arriva dai giovani.

Boom di richieste per il Bonus trasporti 2023, in base ai dati diffusi nella serata di ieri dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Nella giornata di lunedì 17 aprile – in occasione del click day – sono stati ben 153.408 i voucher richiesti dai cittadini.

Bonus Trasporti, tante richieste dai giovani

Di questi, ne sono stati concessi 141.510, per un valore complessivo di 7.965.461 euro. Buona parte dei tagliandi (il 41,74% del totale) è stata assegnata ai giovani di età compresa tra i 20 e i 29 anni. Sono state invece 7.547 le richieste annullate, mentre ne sono state respinte 4.351.

Numerose anche le aziende che hanno presentato domanda di accesso al Bonus trasporti 2023. Sono stati emessi, infatti, 669 voucher a fronte di 1.126 messi a disposizione. La maggior parte degli abbonamenti agevolati al Bonus trasporti 2023 (30.449) è stata sottoscritta con Trenitalia.

Bonus Trasporti, picco di richieste in mattinata

Il flusso degli accessi sulla piattaforma creata ad hoc dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha avuto un picco alle 8 del mattino per poi regolarizzarsi nelle ore successive.

In 316.877 sono andati sul portale, mentre in 265.262 utenti hanno fatto il login per le domande. Tutti i richiedenti con un reddito complessivo non superiore a 20mila euro nel 2022 hanno concluso le operazioni positivamente senza intoppi.

“Una giornata importante perché concretamente i cittadini che ne hanno maggiormente bisogno, in tempi rapidissimi hanno potuto ottenere il contributo economico di 60 euro per acquistare un abbonamento mensile, plurimensile e annuale per l’utilizzo di mezzi di trasporto pubblici su gomma e rotaia” ha commentato il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone.