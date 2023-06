Bonus vacanze 2023 in Sicilia, sconti e agevolazioni: come richiederlo e ottenerlo

Sconti e una notte in hotel gratis per chi sceglie la Sicilia per le vacanze: ecco come funziona lo speciale bonus del programma "See Sicily" e come richiederlo.

Rinnovato anche per il 2023 lo speciale bonus vacanze per la Sicilia: si tratta di un’iniziativa parte del programma See Sicily che permettere di ottenere voucher con sconti speciali per organizzare un soggiorno sull’isola più grande del Mediterraneo.

Ecco i dettagli sul bonus, come funziona e come richiederlo.

Bonus vacanze 2023 Sicilia, cos’è e come funziona il programma See Sicily

“See Sicily” è uno speciale programma studiato per rilanciare il settore del turismo in Sicilia, soprattutto dopo la drammatica fase dell’emergenza Covid. Si tratta di un’iniziativa per incentivare l’arrivo di turisti in Sicilia, offrendo principalmente sconti su pacchetti vacanze.

Nello specifico, il bonus vacanze 2023 per la Sicilia prevede la possibilità di ottenere una notte in hotel gratis ogni tre prenotate e di usufruire di una serie di attività gratuite o a prezzo scontato sul territorio di destinazione.

In particolare, si legge sul sito “See Sicily”, prenotando una vacanza in Sicilia di almeno 3 notti, si potrà ricevere in regalo:

“1 pernottamento ogni 3 (fino ad un massimo di 2 notti in regalo), in una delle strutture convenzionate;

un servizio turistico a scelta tra: escursioni, tour guidati o immersioni;

sconto del 50% sul costo del biglietto di voli nazionali e internazionali o di traghetti, navi e aliscafi per la Sicilia e le isole minori (per i voli nazionali e provenienti dall’Europa, lo sconto massimo previsto è di 100 euro, mentre per i voli internazionali è di 200 euro. Nessuno sconto è applicabile a biglietti di costo inferiore ai 50 euro, fuorché nel caso dei biglietti per le isole minori, per i quali non esiste il minimo di spesa). Lo sconto sui voli è valido per pacchetti di viaggio che iniziano entro il 30/9/2023 ad eccezione dei mesi luglio e agosto”.

Bonus vacanze Sicilia 2023, come richiederlo

Per usufruire del bonus vacanze in questione, si potrà scegliere una delle agenzie o un tour operator abilitato per acquistare due pernottamenti in Sicilia. La terza notte, gratuità, sarà offerta direttamente dalle strutture ricettive che hanno aderito all’iniziativa “See Sicily”, di categoria pari o di una categoria di differenza rispetto alla struttura ricettiva scelta a pagamento. Poi, per completare il pacchetto per il viaggio, l’utente potrà scegliere i servizi in omaggio di cui usufruire durante la visita in Sicilia.

Scadenze e altre info utili

I voucher sono a esaurimento. Per eventuali domande sull’uso dei voucher See Sicily o prenotazioni delle vacanze con See Sicily, esiste un servizio di Customer Care dedicato ai turisti.

Numero di telefono: + 39 091 7078295 (in italiano, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 13.30);

Email: customercare.seesicily@regione.sicilia.it (italiano e inglese).

I voucher consegnati ai turisti sono “non rimborsabili” e non possono essere in alcun modo riprogrammati in una data successiva.

Non solo Sicilia

Il bonus vacanze 2023 non è usufruibile solo ed esclusivamente in Sicilia. Anche per quest’anno, infatti, il Governo italiano mette a disposizione fino a 1.400 euro per chi sceglie di prenotare le vacanze in Italia. Si tratta di un’agevolazione per pensionati.

