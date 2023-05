Bonus vacanze “See Sicily”, come ottenere sconti e promozioni per viaggiare in Sicilia

Anche per il 2023 sarà attivo il Bonus vacanze Sicilia con il programma See Sicily. Permette di accedere a sconti e promozioni a chi sceglie l’isola come meta per i propri soggiorni estivi

Per tutti quelli che hanno amato visitare la Sicilia e vogliono tornarci, o per quelli che desiderano programmare un vacanza nell’Isola per la prima volta, buone notizie. Anche per il 2023 sarà attivo il Bonus vacanze Sicilia con il programma See Sicily. Si tratta di una agevolazione che permette di accedere a sconti e promozioni a chi sceglie l’isola come meta per i propri soggiorni estivi.

In questo articolo, spieghiamo in cosa consiste e come funziona See Sicily, come accedere e richiedere i voucher da utilizzare per il prossimo viaggio in Sicilia.

Cosa è See Sicily e come funziona

See Sicily è promosso dalla Regione Sicilia ed è stato istituito con la Delibera di Giunta regionale 325 del 2020. È stato confermato anche nel 2023 con la Delibera n. 136 del 23 marzo 2022 e prevede uno stanziamento di circa 79 milioni di euro.

Nello specifico, si tratta di un voucher che viene erogato a chi prenota un soggiorno sul territorio – isole minori incluse – di almeno tre notti.

Dà diritto, fra le altre cose, a un pernottamento gratis ogni tre (fino a un massimo di due notti in regalo) in una delle strutture convenzionate. In regalo anche un servizio turistico a scelta fra escursioni, tour guidati o immersioni. E, inoltre, uno sconto del 50% sul costo del biglietto di voli nazionali e internazionali o di traghetti, navi e aliscafi per la Sicilia e le isole minori.

Quanto valgono gli sconti sui voli con See Sicily

Sul sito Visitsicily.info si precisa che per i voli nazionali e provenienti dall’Europa lo sconto massimo previsto è di 100 euro, mentre per i voli internazionali è di 200 euro. Nessuno sconto è applicabile a biglietti di costo inferiore ai 50 euro, fuorché nel caso dei biglietti per le isole minori, per i quali non esiste il minimo di spesa.

Lo sconto sui voli è valido per pacchetti di viaggio che iniziano entro il 30 settembre 2023 ad eccezione dei mesi luglio e agosto.

Come accedere agli sconti con See Sicily

Per accedere agli sconti è necessario scegliere una delle agenzie o tour operator abilitati e acquistare almeno 2 pernottamenti in Sicilia. La terza notte, quella gratuita, sarà offerta in una delle strutture ricettive che hanno aderito al progetto SeeSicily. Si possono trovare al sito di Visitsicily.info.

I voucher

Da chiarire infine che i voucher consegnati ai turisti sono da intendersi “non rimborsabili”: se non vengono utilizzati per cause imputabili al turista stesso, non potranno essere in alcun modo riprogrammati in una data successiva.