Botte alla moglie anche davanti alle figlie minori, denunciato 36enne

Gli accertamenti dei carabinieri hanno messo in luce le numerose vessazioni fisiche e psicologiche perpetrate dall’uomo

Per circa cinque anni, in diverse occasioni e in maniera reiterata, ha subito offese, minacce di morte e violenze dal marito che non ha risparmiato tali maltrattamenti nonostante la presenza dei figli minori. Vessazioni fisiche e psicologiche quelle compiute dall’uomo nei confronti della moglie e anche di una delle figlie minori, a seguito delle quali, al termine delle indagini, i carabinieri in forza alla stazione di Luzzara, a cui la donna in una sofferta deposizione ha denunciato i maltrattamenti, hanno denunciato alla Procura di Reggio Emilia un 36enne abitante a Luzzara in ordine al reato di maltrattamenti in famiglia aggravati e violenza sessuale.

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia ha richiesto e ottenuto dal GIP del Tribunale di Reggio Emilia, l’applicazione nei confronti dell’uomo della misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare con l’applicazione del divieto di avvicinamento alla vittima. Provvedimento di natura cautelare che è stato eseguito dai carabinieri della stazione di Luzzara che hanno condotto le indagini. Gli accertamenti eseguiti dai militari hanno messo in luce le numerose vessazioni fisiche e psicologiche perpetrate dall’uomo per diversi anni sia nei confronti della moglie che di una delle figlie minori.