Botte e minacce alle mogli: provvedimenti per due 40enni a Caltanissetta

Sempre nel nisseno arresto per rapina nei confronti di padre e figlio originari di Catania

Violenza domestica a Caltanissetta, dove un 46enne e un 43enne sono stati invitati a tenere una condotta conforme alla legge. Il primo, nel corso di una lite, ha aggredito la moglie causandole lesioni personali; il secondo ha reiterato minacce e atti di violenza nei confronti della coniuge in presenza dei figli minori. Ad emettere i provvedimenti applicativi di misure di prevenzione nei confronti dei due uomini è il Questore di Caltanissetta Pinuccia Albertina Agnello previa istruttoria della locale Divisione Polizia Anticrimine.

Divieto di ritorno

Altri provvedimenti, sempre inerenti la zona del nisseno riguardano due persone, padre e figlio, entrambi originari della provincia di Catania. Per loro è scattato l’arrestato ad opera della Polizia di Stato per aver perpetrato una rapina nel Capoluogo. Rimpatriati con foglio di via obbligatorio con divieto di fare ritorno a Caltanissetta per un periodo di tre anni. Infine, emesso un provvedimento di avviso orale nei confronti di un 25enne, resosi autore dei reati di lesioni personali, minacce e porto di armi.