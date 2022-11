Box office, sequel “Wakanda Forever” primo, “La stranezza” supera 5 milioni

Flop americano dell’animazione Disney 'Strange World', non sfonda 'Bones and All' del regista palermitano Luca Guadagnino

‘Black Panther: Wakanda Forever’ ancora primo al box office. Al terzo weekend nelle sale, mantiene la prima posizione della classifica Cinetel degli incassi con 645.198 euro, una media di 1.887 e un totale di 7.531.602, già maggiore del risultato complessivo del primo ‘Black Panther’ (7.179.668 euro nel 2018).

Sul podio due esordi, con guadagni invero poco esaltanti: l’animazione Disney ‘Strange World – Un mondo misterioso’ è seconda con 608.925 euro tra giovedì 24 e domenica 27 novembre, terzo è ‘Bones and All’ di Luca Guadagnino con 488.115 euro nel medesimo lasso temporale e 597.320 considerando pure il mercoledì 23 in cui è approdato in sala.

Al debutto conquista la quinta posizione l’horror ‘Gli occhi del diavolo’ (334.885 euro), che realizza la seconda migliore media copia in Top10 dopo ‘Wakanda Forever’: 1.384 euro, mentre si ferma alla nona ‘Poker Face’, di e con Russell Crowe (123.390 euro). Da notare, infine, in ottava posizione il traguardo dei cinque milioni oltrepassato da ‘La stranezza’: 182.893 euro nel weekend per complessivi 5.002.217.

Per quanto riguarda i confronti, il finesettimana pareggia (-0,2%) l’analogo dell’anno scorso, mentre fa registrare un pesante – 27% sul weekend 17 – 20 novembre 2022. Oltreoceano si evidenzia il flop clamoroso nel finesettimana (25 – 27 novembre) del Thanksgiving di ‘Strange World’, che realizza appena 18,6 milioni di dollari, paventando già una perdita theatrical di 100 milioni.

A condurre è sempre il sequel di ‘Black Panther’ con 45,9 milioni di dollari nel weekend. Poco brillante anche il risultato di ‘Bones and All’ interpretato dalla star Timothée Chalamet: sesto posto con 2,1 milioni di dollari da 2.727 sale durante il weekend tradizionale e un mediocre 3,4 milioni nei cinque giorni. E non entusiasma troppo nemmeno ‘The Fabelmans’ di Steven Spielberg, settimo con 2,2 milioni di dollari tra venerdì e domenica da 638 cinema e 3,1 milioni da mercoledì.