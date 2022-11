Brendan Fraser non andrà ai Golden Globe “Non sono un ipocrita”

Nel 2018 l'attore canadese naturalizzato statunitense aveva accusato di molestie l’ex presidente dell’associazione che li organizza

Brendan Fraser non parteciperà alla prossima edizione dei Golden Globe, in programma l’11 gennaio del 2023. Una scelta dettata dal fatto che nel 2018 l’attore canadese naturalizzato statunitense aveva accusato di molestie l’ex presidente dell’associazione che li organizza, Philip Berk. Fraser, si legge sulla Bbc, ha rivelato la sua intenzione in un’intervista a ‘GQ’ nella quale ha spiegato che la sua decisione “è a causa della storia che ho con loro. E mia madre non ha cresciuto un ipocrita. Puoi chiamarmi in molti modi, ma non così”.

L’attore, ritenuto dalla critica uno dei possibili vincitori del premio come miglior attore protagonista per ‘La balena’, aveva accusato Philip Berk, che però negò, di averlo palpeggiato durante un pranzo. L’indagine interna, avviata sulla base delle accuse, aveva accertato che Berk “aveva toccato in modo inappropriato Fraser” ma che si trattava di “uno scherzo e non di un’avance sessuale”.