Lavoro in Sicilia, Bricocenter cerca personale: ecco dove e come candidarsi

Ecco le opportunità, le sedi e come inviare la domanda

Nuove opportunita’ di lavoro con Bricocenter. La catena di negozi specializzati nel bricolage cerca alcune figure professionali da inserire negli store sparsi su tutto il territorio nazionale. In particolare, in Sicilia, sono aperte alcune posizioni per i negozi di Alcamo (Trapani), Melilli (Siracusa) e Milazzo (Messina).

Le figure richieste

Ecco alcuni ruoli ricercati dall’Azienda: Stage Addetto alla Vendita; Stage Assistente Accoglienza Cliente; Addetto alla Vendita esperto Giardino; Addetto alla Vendita reparto Idraulica, elettricità, falegnameria e giardino; Stage Supply Chain. I requisiti variano in base al ruolo.

Come inviare la domanda

Gli interessati potranno presentare la candidatura nelll’apposita sezione del sito dedicata all’offerta di lavoro.

Il Gruppo Bricocenter

Bricocenter è un’impresa italiana operante nella grande distribuzione, specializzata in edilizia, bricolage, falegnameria, giardinaggio, sistemazione, decorazione, illuminazione e arredo bagno. Attualmente detenuta da Leroy Merlin e per tramite di essa dal groupe Adeo, multinazionale francese di cui la prima fa parte. Sono 52 centri fai-da-te Bricocenter attivi in Italia, 5 nel territorio siciliano: Palermo, Alcamo, Milazzo, Catania e Melilli.