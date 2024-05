Buona festa della mamma 2024: frasi di auguri da inviare e condividere

Buona festa della mamma 2024: il 12 maggio è il momento di inviare gli auguri su WhatsApp e sui social alla donna più importante della vita.

Buona festa della mamma 2024: il 12 maggio è il momento di inviare gli auguri su WhatsApp e sui social alla donna più importante della vita.

Ecco alcuni suggerimenti adatti a tutte le occasioni.

Buona Festa della mamma 2024, frasi di auguri con alcune frasi/citazioni

Mamma, sei il mio angelo custode e la mia migliore amica. Ti voglio bene e ti auguro una felice festa della mamma!

Quando mi dicono ‘somigli a tua madre’ sono la persona più felice del mondo. Auguri mamma!

Mamma, sei il mio faro nella tempesta e la mia roccia. Buona festa della mamma!

I miei grazie non saranno mai abbastanza. Tanti auguri Mamma.

Mamma, sei il mio primo e più grande amore. Ti auguro una meravigliosa festa della mamma!

Oggi è la tua giornata, mamma! Auguri di cuore a te che sei l’anima della nostra famiglia, sempre pronta a darci affetto e sostegno. Grazie per tutto ciò che fai. Ti voglio bene!

Mamma, anche se siamo lontani non potrei mai dimenticare la tua festa. Il bene che ti voglio è immenso. Auguri!

Non c’è amore più grande di quello che provo per te! Auguri mamma!

Mamma, grazie per avermi insegnato ad amare, ad essere forte e a non mollare mai. Ti auguro una felice festa della mamma!

Mamma, sei la luce che illumina il mio cammino. Grazie per essere stata sempre presente, per avermi ascoltato, compreso e amato senza riserve. Auguri per una festa indimenticabile!

Frasi per la Festa della mamma 2024 divertenti

Essere madre deve essere molto facile e semplice… con una figlia come me!

Mamma, dicono che l’amore è cieco. E hanno ragione, perché mi ami ancora!

Mamma, nel mio cuore occupi un posto speciale… Proprio vicino alla Playstation!

Ho preso i miei auguri, li ho avvolti in una carta fatta di dolcezza e fortuna, e li ho messi sulle ali di un angelo… Non ti sono ancora arrivati? Accipicchia, proprio oggi dovevano esserci tutte quelle saette!

Mamma, ricordi tutti quei momenti che abbiamo condiviso insieme? Se la risposta è sì, mi sentirò tranquilla… la tua memoria è ancora intatta!

Le frasi d’autore sulla mamma

Le braccia di una mamma sono più comode di quelle di qualunque altro (Principessa Diana).

Una buona madre vale più di mille maestre (George Herbert).

L’amore di una madre per il proprio figlio è come nient’altro al mondo. Non conosce legge né pietà, risale tutte le cose e schiaccia inesorabilmente tutto ciò che si trova sul suo cammino (Agatha Christie).

Mamma è l’unica parola che è un universo intero (Leonardo da Vinci).

L’amore di una madre è come la pace. Non ha bisogno di essere comprato, non ha bisogno di essere meritato (Erich Fromm).

La mamma è quella persona che sa tutto su di te eppure ti ama ancora (Hugh Jackman).

Per la madre i figli sono ancore della vita (Sofocle).

La parola mamma all’orecchio di un bambino suona magica in tutte le lingue (Arlene Benedict).

Le mamme sono fiori che germogliano e danno frutti che maturano in qualsiasi stagione della vita. (Jean Paul Malfatti).

L’amore di una madre è il carburante che permette a un essere umano normale di fare l’impossibile (Marion C. Garretty).

Una poesia per augurare buona festa della mamma

La madre

E il cuore quando d’un ultimo battito

Avrà fatto cadere il muro d’ombra

Per condurmi,

Madre, sino al Signore,

Come una volta mi darai la mano.

In ginocchio, decisa,

Sarai una statua davanti all’Eterno,

Come già ti vedeva

Quando eri ancora in vita.

Alzerai tremante le vecchie braccia,

Come quando spirasti

Dicendo: Mio Dio, eccomi.

E solo quando m’avrà perdonato,

Ti verrà desiderio di guardarmi.

Ricorderai d’avermi atteso tanto,

e avrai negli occhi un rapido sospiro.

Giuseppe Ungaretti

Cos’è la festa della mamma e quando si festeggia

Il 12 maggio è la Festa della mamma 2024 che si celebra sempre nella seconda domenica di maggio. Si tratta del mese che nella religione cattolica è dedicato alla Madonna, madre di tutte le madri. Le origini della ricorrenza risalirebbero al mondo greco-romano. Le mamme, infatti, si celebravano nel corso delle feste legate alle divinità femminili.

La Festa della mamma quindi deve la sua nascita all’antico culto della fertilità. La giornata è celebrata in tutto il mondo ma le date sono differenti in base alle nazioni e alle varie origini. In Spagna ad esempio si festeggia la prima domenica di maggio e in molti paesi arabi coincide con l’equinozio di primavera.

Tradizioni e regali: fiori più gettonati

Una delle manifestazioni d’affetto più diffuse per omaggiare le mamme è sicuramente il dono di un mazzo di fiori. I figli minori, come da tradizione, regaleranno dei “lavoretti” realizzati con amore a scuola ma secondo un’indagine di Coldiretti in occasione della ricorrenza quasi 6 italiani su 10 (57%) hanno scelto di regalare un omaggio floreale. A seguire si possono trovare capi di abbigliamento (8%), gioielli (6%) e dolciumi (3%). Bisogna considerare pure un 26% che ha optato per non fare alcun regalo alla propria mamma.

Le varietà floreali più amate quest’anno sono delphinium, calle, rose, ranuncoli, garofani, gerbere e la dimorphoteca. Coldiretti fornisce un consiglio preciso: “acquistare fiori e piante di origine nazionale, anche direttamente dal produttore o nei mercati contadini per essere sicuri di mettere nel vaso un prodotto italiano al 100%, che sostiene i territori e rispetta l’ambiente e l’occupazione, al contrario di quelli stranieri, spesso coltivati sfruttando il lavoro minorile, come nel caso delle rose del Kenya”.