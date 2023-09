Corse AST soppresse o in ritardo per l’emergenza migranti – ELENCO

Aricò: "Siamo consapevoli dei disagi, ma siamo in emergenza". Ecco l'elenco delle corse soppresse in Sicilia nei prossimi giorni.

La Sicilia si attiva per rispondere all’emergenza migranti: tra i provvedimenti per garantire una migliore gestione c’è l’impiego di bus Ast per i trasferimenti, con conseguenti corse soppresse e/o con forti ritardi almeno per le giornate di sabato 16 settembre e dei giorni successivi.

A confermarlo, in una nota, è la stessa Azienda Siciliana Trasporti, che offre alcune informazioni utili e in costante aggiornamento per i viaggiatori.

Bus Ast per i trasferimenti di migranti

Più di trenta pullman dell’azienda partecipata dalla Regione saranno utilizzati nei prossimi due giorni per far fronte all’emergenza migranti, che in queste ore sta mettendo sotto pressione l’hotspot di Lampedusa, per trasportare, da Porto Empedocle verso le strutture del Nord Italia, i circa duemila stranieri presenti nel centro di accoglienza di contrada Imbriacola.

“Siamo consapevoli dei disagi che questo provvedimento potrà causare su alcune tratte del trasporto extraurbano – annuncia l’assessore alle Infrastrutture e ai Trasporti Alessandro Aricò – ma chiediamo ai siciliani di avere comprensione perchè l’Isola si trova al momento in un grave stato di emergenza. Il governo Schifani sta facendo tutto il possibile per riportare la struttura di Lampedusa a una condizione di normalità. Abbiamo l’obbligo, prima di tutto umanitario e poi giuridico, dovuto a ragioni di ordine pubblico, di garantire un luogo idoneo e sicuro a questi circa duemila migranti, uomini, donne e bambini che, nella maggior parte dei casi, scappano da scenari di guerra o da una condizione di povertà assoluta. Per questo saranno trasferiti presso altre strutture presenti nel Nord Italia”.

L’elenco delle corse soppresse

Sul sito dell’Azienda Siciliana Trasporti (AST) sono disponibili le informazioni sulle corse sospese per l’emergenza migranti. Ecco l’elenco disponibile al momento (ore 8.20 del 16 settembre):

Bacino di Palermo di giorno 16 settembre 2023:

Altavilla – Casteldaccia – Palermo delle ore 8.15

Altavilla – Casteldaccia – Bagheria delle ore 6.40 – 7.50 – 9.05 – 13.15

Bagheria – Casteldaccia delle ore 7.10

Casteldaccia – Bagheria delle ore 7.30

Bagheria – Altavilla delle ore 8.20 – 12.35 – 13.45

Altofonte – Palermo delle ore 7.00 – 9.30

Palermo – Altofonte delle ore 8.30 – 14.20

Bagheria – Santa Elia – Aspra – Bagheria delle ore 14.45

Bagheria – Ficarazzi – Palermo delle ore 15.45 – 18.45

Palermo – Ficarazzi – Bagheria delle ore 17.00 – 20.00

Campofelice di Fitalia – Mezzojuso delle ore 5.20 – 7.30

Mezzojuso – Villafrati – Cefalà Diana – Godrano – Corleone alle ore 6.45

Corleone – Godrano – Cefalà Diana – Villafrati – Mezzojuso alle ore 14.30

Corleone – Campofiorito – Bisacquino – Chiusa Sclafani alle ore 12.30

Chiusa Sclafani – Bisacquino – Campofiorito – Corleone alle ore 13.25

Palermo- Villafrati – Mezzojuso delle ore 14.25

Montevago – Palermo delle ore 13.30

Palermo – Montevago delle ore 14.50 – 18.20

Palermo – Monreale delle ore 6.10 – 8.30 – 11.15 – 13.30 – 16.00 – 18.45

Monreale – Palermo delle ore 5.30 – 6.50 – 9.45 – 12.30 – 14.30 – 17.30

Vicari – Bolognetta – Palermo delle ore 6.05

Lercara – Mezzojuso – Villafrati delle ore 13.45

Villafrati – Vicari delle ore 15.05

Ciminna – Ventimiglia – Trabia – Termini delle ore 6.50

Termini – Trabia – Ventimiglia – Ciminna – Baucina – Palermo delle ore 14.00

Palermo – Bolognetta bivio – Baucina – Ciminna – Ventimiglia delle ore 14.30 – 18.00

Ventimiglia – Ciminna – Baucina – Bolognetta bivio – Palermo delle ore 5.50

San Giuseppe – San Cipirello – Partinico delle ore 7.15

Partinico – San Cipirello – San Giuseppe Jato delle ore 11.00 – 14.45

Palermo – Monreale – Pioppo – San Giuseppe – San Cipirello delle ore 12.30

Borgetto – Partinico – Palermo delle ore 6.15

Palermo – Partinico – Borgetto delle ore 14.15

Partinico – Giardinello – Montelepre – Palermo delle ore 6.05

Palermo – Montelepre – Giardinello – Partinico delle ore 13.00

Bacino di Ragusa nei giorno 16, 18 e 19 settembre 2023:

Modica – Palermo delle ore 8.00 e 12.30

Palermo – Modica delle ore 14.45 e 18.15

Bacino di Messina di giorno 18 settembre 2023

S.Teresa – Forza D’Agro’ delle ore 6.25

Forza D’Agro’ – S.Alessio delle ore 7.05

S.Alessio – Messina delle ore 7.25

Messina – S.Alessio delle ore 12.55

Furci – Forza D’Agro’ delle ore 14.20

Forza D’Agro’ – S.Teresa delle ore 14.40

S.ALessio – Messina delle ore 16.00

Messina – S.ALessio delle ore 17.30

Messina A/20 – Barcellona delle ore 15.00

Barcellona – Messina via A/20 delle ore 16.30

Messina – Barcellona via A/20 delle ore 18.00

Barcellona – Messina via A/20 delle.ore 19.30

Barcellona – Migliardo delle ore 6.25

Migliardo – Barcellona delle ore 6.55

Barcellona – Stazione delle ore 7.40

Barcellona – Calderà delle ore 8.10

Barcellona – Stazione delle ore 8.45

Barcellona – Stazione delle ore 10.00

Barcellona – Calderà delle ore 12.50

Barcellona – Migliardo delle ore 14.30

Migliardo – Barcellona delle ore 15.00

S.Lucia D.M. – Messina delle ore 6.00

Barcellona – Messina delle ore 11.00

Messina – S.Lucia D.M. delle ore 13.10

Patti – Colla delle ore 6.00

Colla – Patti – Messina delle ore 6.25

Messina – Patti delle ore 11.10

Patti – S.P.Patti delle ore 12.40

S.P.Patti – PAtti delle ore 13.30

S.P.Patti – Patti delle ore 5.25

Patti – Laurello delle ore 6.40

Laurello – Patti delle ore 7.15

Patti – S.P.Patti delle ore 7.55

S.P.Patti – Patti delle ore 8.40

Patti – Laurello delle ore 13.35

Laurello – Patti delle ore 15.05

Barcellona- PAPARDO delle ore 7.05

PAPARDO – Barcellona delle ore16.30

S.Teresa – Mandanici delle ore 8.00

Mandanici – S.Teresa delle ore 9.00

S.Alessio – Rimiti delle ore 5.45

Rimiti – S.Alessio delle ore 6.40

S.alessio – Rimiti delle ore 13.50

Rimiti – S.Alessio delle ore 15.15

Barcellona – Oliveri delle ore 17.10

Messina – Barcellona via A/20 delle ore 19.00

Barcellona – Messina via A/20 delle ore 20.30

San Filippo D.M. – Milazzo delle ore 7.20

Messina – Barcellona via A/20 delle ore 15.00

Barcellona – Messina via A/20 delle ore 16.30

Bacino di Siracusa di giorno 18 settembre 2023:

Siracusa-Francofonte delle ore 6:30

Francofonte-Siracusa delle ore 9:00

Siracusa-Citta’ Giardino delle ore 6.45, 8.15, 9.45, 11.15, 12.45, 14.00, 15.15, 16.45, 18.15, 19.45

Siracusa – Palazzolo delle ore 15.30

Palazzolo – Siracusa delle ore 17.30

Siracusa – Catania delle ore 19.00

Catania – Siracusa delle ore 20.30

Siracusa – Ragusa delle ore 14.30

Ragusa – Siracusa delle ore 19.00

Immagine di repertorio