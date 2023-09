Tragedia a Lampedusa, donna partorisce durante sbarco ma neonato muore

A bordo della imbarcazione soccorsa c'erano 40 migranti. Il piccolo all'arrivo è stato portato al cimitero dell'isola

Una donna ha partorito all’alba di oggi sul barchino che conteneva altri 40 migranti al largo di Lampedusa. La motovedetta è arrivata e ha dato assistenza alla madre ma il piccolo è morto poco dopo il parto e ed è stato portato al cimitero dell’isola. Sul molo, intanto, proseguono le operazioni dello sbarco degli altri migranti.

All’hotspot in 2.796, oggi nuovi trasferimenti

Proseguono i trasferimenti dei migranti dall’isola. Questa mattina all’hotspot sono rimasti in 2.796. Ieri sera sono stati trasferiti in 200 con la nave di linea diretta e Porto Empedocle e altri 780 sul catamarano Jean de là vallette. Oggi sono previste nuove partenze. In 400 partiranno con la nave Galaxy diretta a Porto Empedocle. Poi previste altre partenze nel pomeriggio e in serata, come spiegano dalla Questura di Agrigento.