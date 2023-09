Tragedia a Lampedusa, neonato di 5 mesi muore durante sbarco: madre sotto shock

Terribile notizia proveniente da Lampedusa, dove un neonato di 5 mesi ha perso la vita mentre erano in corso delle operazioni di sbarco.

Ennesima tragedia del mare a Lampedusa, dove un neonato di appena 5 mesi è morto mentre era in corso un tentativo di sbarco di migranti sull’isola.

Neonato morto a Lampedusa, cos’è successo

Secondo la ricostruzione dei fatti, il decesso sarebbe avvenuto poco prima delle quattro e mezza del mattino, mentre si stava effettuando un approdo di 46 persone a bordo di un’imbarcazione con il supporto della Guardia Costiera.

Per cause ancora da comprendere, alcuni migranti sarebbero finiti in acqua. Tra questi, vi sarebbe stato anche il neonato, il cui corpicino sarebbe stato recuperato direttamente in mare.

Madre portata in hotspot

La madre, sotto shock per l’accaduto, è stata trasportata all’hotspot di contrada Imbriacola a Lampedusa. Qui la polizia ha richiesto il supporto psicologico per la donna.

Nelle scorse ore sull’isola si sono verificati numerosi sbarchi. Già soltanto a partire dalla mezzanotte la conta parla di 23 approdi, con circa mille persone che hanno messo piede sulla terraferma.