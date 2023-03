Byron Moreno, l’arbitro incubo degli italiani aggredito da calciatore in Ecuador – VIDEO

A volte ritornano: l'arbitro ecuadoregno, discutibile protagonista agli ottavi di finale del Mondiale 2002 tra Corea e Italia, fa parlare nuovamente di sè

A distanza di quasi 21 anni, nessun tifoso italiano avrà ancora dimenticato la figura di Byron Moreno, l’arbitro ecuadoregno che, con una direzione di gara horror, decretò l’eliminazione degli azzurri di Trapattoni dal Mondiale del 2002 proprio agli ottavi di finale contro i padroni di casa della Corea del Sud.

Dal gol annullato per fuorigioco inesistente a Damiano Tommasi, fino al clamoroso rigore non assegnato per fallo su Francesco Totti addirittura espulso con doppia ammonizione per simulazione: impossibile dimenticare per tutti gli amanti di questo sport.

Byron Moreno aggredito in campo durante un torneo amatoriale

Nelle ultime ore, tuttavia, Byron Moreno è tornato alla ribalta, sempre all’interno di un campo da calcio.

Durante una competizione amatoriale in Ecuador, a Guayaquil, la sua città, il fischietto incubo degli italiani è stato spintonato e buttato a terra da un calciatore, evidentemente spazientito da decisioni arbitrali probabilmente discutibili.

Moreno è stato poi protetto e aiutato da alcuni dei compagni di squadra del giocatore, facendo riprendere il gioco.