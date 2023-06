Cade in casa di riposo e la curano con piselli surgelati: anziana muore in ospedale

Arrestato il titolare della Rsa

Muore dopo nove giorni di coma per le conseguenze di una ferita alla testa causate da una caduta. Ma la tragica fine toccata a un’anziana donna, ospite di una casa di riposo a Marino, vicino a Roma, racconta ben altro. L’88enne infatti, come riporta Today da fonti della Questura, come pronto soccorso improvvisato, per decisione della titolare, è stata medicata con una scatola di piselli surgelati invece di chiamare subito un’ambulanza.

La situazione precipita

I fatti in questione, che risalgono al mese di maggio, hanno poi fatto registrare un esito fatale quando, peggiorata nella notte, la donna è stata rasportata al policlinico di Tor Vergata grazie ai dipendenti della struttura che l’hanno trovata nel letto in stato di semi incosciente. Muore dopo 9 giorni di agonia.

Titolare aglia arresti

E’ successivamente emerso come la signora fosse in realtà caduta il giorno prima, e come cure tempestive avrebbero probabilmente potuto salvarla. Il titolare della casa di riposo, un 40enne, è stato quindi arrestato e portato in carcere a Velletri.