Auto contromano si schianta contro suv: muoiono due ventenni

I vigili del fuoco hanno dovuto faticare non poco per estrarre gli occupanti dagli abitacoli

Un impatto violentissimo tra due vetture causa la morte di due giovanissimi e il ferimento di altrettanti. Viene scossa così la notte di Cagliari, allorquando, intorno alle 3.30 un suv Maserati e una Peugeot si sono scontrati frontalmente in via Vesalio, all’altezza del civico 22, non lontano da uno dei ritrovi notturni per i ragazzi. Purtroppo, inizialmente, i feriti erano tre, ma uno di loro è spirato durante il trasferimento in ospedale facendo salire il numero delle vittime a due.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Incastrati tra le lamiere

Stando a una prima ricostruzione sarebbe stato l’automobilista a bordo della Peugeot, imboccando la strada contromano, a causare il sinistro rivelatosi fatale. Terribile la scena sotto gli occhi dei soccorritori accorsi: auto accartocciate e occupanti dei veicoli incastrati tra le lamiere. Per estrarli il vigili del fuoco hanno dovuto faticare non poco. La polizia è intervenuta per effettuare i rilievi e chiarire la dinamica dell’incidente.