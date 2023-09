Scontro tra Peugeot e Lancia Y all’incrocio tra via Crispi e Corso Italia: due ragazze in ospedale

Incidente nel Palermitano: sul posto gli agenti della polizia municipale e gli operatori del 118.

Pericoloso incidente tra via Crispi e Corso Italia a Carini, in provincia di Palermo, dove si sono scontrate due auto.

Ci sono due persone ferite, due giovani donne di 24 e 30 anni. Entrambe sono state trasferite in ospedale per accertamenti.

Incidente tra via Crispi e Corso Italia a Carini

Rimane ancora da confermare l’esatta dinamica di quanto accaduto. Secondo una prima ricostruzione, sarebbero entrate in collisione due auto, una Peugeot 208 e una Lancia Y, per cause da accertare. Entrambe le conducenti sono rimaste ferite e una sarebbe perfino svenuta per lo shock. Sul posto sono accorsi i soccorritori del 118, che hanno trasferito le due giovani in ospedale per gli accertamenti del caso. Sarebbero entrate entrambe in codice giallo, quindi fortunatamente non sarebbero in pericolo di vita.

Sono intervenuti sul luogo dell’incidente anche gli agenti della polizia municipale per la gestione della viabilità e i rilievi di rito. Rimangono da chiarire le cause e le eventuali responsabilità di quanto accaduto.

Il palermitano in coma in Toscana

Purtroppo questo incidente non è l’unico che ha interessato giovani siciliani negli ultimi giorni. La scorsa domenica, infatti, un 20enne palermitano è rimasto coinvolto in un drammatico scontro tra moto in Toscana. Al momento si trova in coma irreversibile, ricoverato in ospedale a Pistoia in gravissime condizioni.

Immagine di repertorio