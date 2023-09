Violento scontro tra moto, giovane siciliano in coma irreversibile dopo incidente a Quarrata

Un ventenne di Palermo, studente di Giurisprudenza, coinvolto in un terrificante incidente. Le sue condizioni, purtroppo, sono molto gravi.

Un giovane palermitano è rimasto coinvolto in un gravissimo incidente stradale a Quarrata, in provincia di Pistoia (Toscana). Purtroppo è attualmente in coma irreversibile.

Pare che il giovane si trovasse in Toscana con la fidanzata e che il suo rientro fosse previsto proprio in questi giorni. Il dramma, però, ha impedito il lieto fine del viaggio.

Incidente a Quarrata, giovane palermitano in coma irreversibile

L’incidente si sarebbe verificato nella serata della scorsa domenica, 3 settembre. Secondo una prima ricostruzione, il ventenne palermitano – F. M., studente di Giurisprudenza – sarebbe rimasto coinvolto in un violento scontro tra due moto a un incrocio tra via Palatucci, via Modena e via Bologna. Entrambi i ragazzi coinvolti sono rimasti feriti.

Ad avere la peggio, però, è stato il giovane palermitano, trasferito in condizioni disperate all’ospedale San Jacopo di Pistoia. Purtroppo, i medici hanno giudicato il suo coma irreversibile. Rimane da accertare la dinamica di quanto accaduto.

Immagine di repertorio