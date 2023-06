Violento scontro sulla A29, auto accartocciate e persone incastrate tra le lamiere: 4 feriti

Tra i feriti dell'incidente avvenuto sulla Palermo-Mazara del Vallo anche due bambini.

Ancora un incidente stradale lungo la A29 Palermo-Mazara del Vallo, per l’esattezza nel territorio di Partinico (PA). Coinvolte due auto.

Il bilancio del sinistro, avvenuto nel pomeriggio di lunedì 26 giugno, è di quattro feriti (due dei quali bambini). Stesso bilancio di un altro incidente, avvenuto invece sulla Statale 624 Palermo-Sciacca e che ha coinvolto invece un mezzo pesante e due veicoli.

Incidente sulla A29, impatto a Partinico

Rimane ancora da confermare la dinamica esatta dei fatti. Secondo una prima ricostruzione, due auto – una Ford e una Renault – si sarebbero scontrate nel tardo pomeriggio mentre percorrevano l’autostrada, poco dopo lo svincolo di Partinico nella corsia in direzione Palermo.

In seguito al violento impatto, le due auto si sarebbero accartocciate su se stesse e quattro delle sei persone coinvolte nell’incidente sono rimaste ferite. Tra loro anche due bambini (esattamente come nell’altro incidente avvenuto poche ore prima sulla Statale 624). Pare che alcuni dei feriti siano rimasti incastrati tra le lamiere delle auto.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Partinico per soccorrere e liberare i malcapitati, gli operatori del 118 per aiutare i feriti e la polizia della sezione Stradale per i rilievi di rito e la gestione della viabilità. Pare, fortunatamente, che nessuno dei feriti sia in gravi condizioni.

