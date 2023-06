Incidente sulla Statale 624, camion contro due auto: tra i feriti anche bambini

Scontro tra tre mezzi sulla Plaermo-Sciacca: traffico bloccato. Due bambini tra i feriti.

Ancora un incidente stradale in Sicilia, per l’esattezza lungo la Statale 624 Palermo-Sciacca, sono quattro le persone ferite.

Ecco la prima ricostruzione e le informazioni utili per la viabilità, gestita in questo momento dagli operatori Anas intervenuti sul posto.

Incidente sulla Statale 624, traffico in tilt

“Sulla statale 624 Palermo-Sciacca il traffico è provvisoriamente bloccato in prossimità del chilometro 1, a causa di un incidente. Per cause in corso di accertamento, un mezzo pesante e due auto sono entrate in collisione e, nell’impatto, quattro persone sono rimaste ferite”, si legge nell’avviso. Secondo le prime indiscrezioni, tra i feriti ci sarebbero anche due bambini. Una delle persone coinvolte nell’incidente, un uomo, si troverebbe in gravi condizioni.

Il personale di Anas è sul posto per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile. Aperto percorso alternativo tramite via Altofonte, tra viale Regione Siciliana e lo svincolo di Altofonte . Sul posto anche gli operatori del 118 e i vigili del fuoco per le operazioni di soccorso.

