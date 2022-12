Scende il prezzo del gas, Meloni: “Successo del Governo italiano”

La premier italiana Giorgia Meloni rivendica gli sforzi compiuti dal Governo italiano che hanno portato a un primo calo del prezzo del gas.

La premier Giorgia Meloni rivendica il successo dell’Italia nella trattativa che ha portato alla realizzazione del tetto al prezzo del gas, sottolineandone i primi effetti positivi.

“Prezzo del gas in calo, vicino ai livelli precedenti l’invasione dell’Ucraina. Sono i primi effetti dell’accordo europeo sul price cap, raggiunto nei giorni scorsi e per cui il Governo italiano si è strenuamente battuto con successo”, scrive Meloni su Twitter.

L’accordo è stato raggiunto sul prezzo di 180 euro al megawattora ed entrerà in vigore il 15 febbraio 2023. Il tetto scatterà solo nel momento in cui il prezzo del gas sul mercato europeo sforerà di 35 euro rispetto alla media di mercati internazionali per almeno tre giorni.