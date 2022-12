Gas, dopo il price cap prezzo torna ai livelli pre guerra in Ucraina

Gli effetti del price cap iniziano a manifestarsi: il prezzo del gas, nelle ultime ore, si è ridotto di circa il 4%

Il price cap comincia a produrre i suoi effetti.

Il prezzo del gas, infatti, continua a scendere, portandosi ai livelli del 23 febbraio, vale a dire prima dell’invasione russa in Ucraina.

Il contratto Ttf, rimasto giovedì sopra la soglia 90 euro, segna oggi un calo del 4,2% a 88 euro al megawattora.

La discesa delle quotazioni è favorita anche dalle temperature miti, decisamente fuori stagione in diverse zone del Centro e Sud Europa, nonchè dal periodo festivo in cui, in genere, la domanda di gas dal settore dell’industria tradizionalmente rallenta.