Dal Catania al Qatar: Bergessio tifa Argentina con la maglia del Papu

Trascinata da Leo Messi, l'Argentina si è qualificata alla sesta finale dei Mondiali della sua storia. Sugli spalti, a festeggiare, anche l'ex Catania Gonzalo Bergessio

C’è un intero Paese che sogna di tornare sul tetto del mondo trentasei anni dopo l’ultima volta. Stiamo parlando dell’Argentina che, dopo aver battuto la Croazia 3-0 in semifinale, si è garantita la possibilità di giocarsi la finale dei Mondiali di Qatar 2022. Un successo, quello della Selección, che ha mandato in visibilio i tantissimi tifosi argentini presenti al Lusail Stadium, l’impianto nel quale si è giocata la gara. Tra questi, anche una vecchia e cara conoscenza dei tifosi del Catania: Gonzalo Bergessio.

Bergessio con la maglia dell’amico Papu

Il Toro, infatti, si trova da settimane proprio in Qatar, dove sta seguendo, da tifoso dell’Albiceleste, la spedizione argentina guidata da Leo Messi. Documentando il tutto, minuziosamente, sul suo profilo Instagram: c’è Bergessio che canta e salta con gli altri hinchas argentini, ci sono le scene di esultanza dei tifosi della Selección dopo le vittorie, ci sono le foto con i figli e la moglie che lo accompagnano in questo sogno mondiale.

Il tutto con una particolarità: Bergessio, in tutto questo, indossa la maglia numero 17 del Papu Gomez, suo grande amico e vecchio compagno di squadra ai tempi del Catania. Anzi, di più: proprio tutta la famiglia Bergessio, compresi moglie e figli, va allo stadio vestendo la camiseta numero 17 della Selección. Un bell’omaggio all’amico Papu, che sinora in questi Mondiali ha collezionato due presenze, una nel match d’apertura contro l’Arabia Saudita e un’altra agli ottavi di finale contro l’Australia.

Sogna il Papu e sogna il Toro

Se questi Mondiali hanno visto brillare un’altra vecchia conoscenza rossazzurra come Bruno Petković, in gol ai quarti di finale contro il Brasile, il Papu spera domenica, e con lui anche il suo amico Bergessio, di diventare campione del mondo. E ricordando i meravigliosi momenti che entrambi hanno regalato quando vestivano la maglia rossazzurra, non abbiamo dubbi sul fatto che anche Catania farà il tifo per loro.