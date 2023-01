Calcio in lutto, è morto l’ex presidente Figc Carlo Tavecchio: aveva 79 anni

Al vertice della Federcalcio dal 2014 al 2017 prima delle dimissioni per la deludente mancata qualificazione della Nazionale ai Mondiali 2018

Il mondo del calcio è in lutto per la morte Carlo Tavecchio, 79 anni, ex presidente della Federcalcio e attuale Presidente del Comitato Regionale lombardo della Lega nazionale dilettanti. A darne notizia i componenti del Consiglio Direttivo del CRL con i collaboratori e dipendenti tutti.

Guida della Figc dal 2014 al 2017

Tavecchio è stato al vertice della Federcalcio per tre anni, dal 2014 al 2017, prima delle dimissioni dopo la deludente mancata qualificazione della Nazionale di Ventura ai Mondiali 2018 in Russia. Da due anni era a capo della Lega Nazionale Dilettanti della Lombardia. Lunediì 30 gennaio si terranno i funeralli nel suo paese di nascita, Ponte Lambro.

La nota del Comitato regionale lombardo

“Non vogliamo qui ricordare il prestigioso ed inimitabile curriculum sportivo del Presidente, già dirigente di società e dirigente federale partito dal Comitato lombardo per approdare alla Presidenza della Lega Nazionale Dilettanti prima e della Federazione Italiana Gioco Calcio poi mettendosi di nuovo a disposizione del CRL dal 9 gennaio 2021, ma vogliamo tenere impresso nelle nostre menti e nei nostri cuori l’uomo brillante, dallo smisurato spirito di servizio e battagliero nel portare avanti tutte le istanze in favore del tanto amato mondo del volontariato e del sociale espresso dal calcio dilettantistico e giovanile. Caro Presidente, hai corso per tutta la Tua vita a massima velocità: ora riposa in pace”, si legge in una nota pubblicata sul sito.