Calciomercato, colpo Roma: arriva il difensore N’Dicka

Roma protagonista in avvio di mercato: dopo Aouar, arriva anche Evan N'Dicka a parametro zero per la difesa di Mourinho

Roma letteralmente scatenata agli albori del calciomercato estivo.

Dopo aver piazzato il colpo Houssem Aouar a parametro zero, la società giallorossa si è aggiudicata anche il forte difensore centrale Evan N’Dicka.

Roma-N’Dicka: battuto il Milan, per lui ingaggio da 3 milioni a stagione

I capitolini hanno infatti bruciato la concorrenza del Milan e chiuso l’accordo col difensore ex Eintracht Francoforte.

Il giocatore è arrivato nella Capitale nella giornata di ieri e si è subito diretto a sostenere le visite mediche di rito per poi mettere nero su bianco l’accordo. N’Dicka arriva a Roma a parametro zero con un contratto fino al 2027 da circa tre milioni di euro netti a stagione.