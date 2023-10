Shock nel Catanese, 50enne ritrovato senza vita in casa: indagini in corso

Macabro ritrovamento a Caltagirone, dove un uomo di 50 anni è stato trovato morto in casa. Si indaga sul decesso.

Macabro ritrovamento quello avvenuto nella giornata di domenica 8 ottobre a Caltagirone, in provincia di Catania.

Così come sottolineato da KalatNews, il corpo senza vita di un uomo di 50 anni è stato ritrovato all’interno all’interno di un’abitazione via Scollo, nel quartiere Madonna del Ponte-Cappuccini, nel centro storico di Caltagirone.

Uomo morto a Caltagirone, si indaga

Al momento, le generalità dell’uomo non sarebbero ancora note. Sul punto del ritrovamento si sono presentati gli agenti della Polizia di Stato insieme agli uomini della Scientifica per indagare sull’accaduto e riuscire a risalire alle cause del decesso.

Maggiori informazioni sul decesso avvenuto in queste ore a Caltagirone potrebbero giungere nel corso delle prossime ore.

Fonte foto: Franco Assenza