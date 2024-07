Caltanissetta, attività nei centri estivi per i più piccini

Al via i progetti che permetteranno, gratuitamente, a bimbi e ragazzi dai 3 ai 17 anni di usufruire dell’iniziativa del Comune. Il costo del servizio è interamente a carico del Comune nisseno

CALTANISSETTA – Al via i centri estivi in città. Sei le proposte progettuali sulle dodici presentate che sono state ammesse al finanziamento. Si tratta di attività che saranno destinate ai minori tra i 3 e i 17 anni suddivise per ambito sportivo, ludico-ricreativo e laboratoriale e che saranno svolte in piazze, parchi e impianti sportivi della città.

La Giunta comunale, immediatamente dopo l’insediamento dello scorso 12 luglio, si è attivata in modo celere per rendere esecutivi gli orientamenti precedentemente stabiliti dall’Amministrazione uscente, in modo da procedere con la pubblicazione della graduatoria e con l’erogazione dei fondi ministeriali.

Il provvedimento infatti è stato emanato a seguito della conferma, da parte del dipartimento per le Politiche per la Famiglia – Presidenza del Consiglio dei ministri, del fondo per le attività socio-educative in favore dei minori per un ammontare di 60 milioni di euro destinato al finanziamento di iniziative dei Comuni da attuare nel periodo 1° giugno-31 dicembre 2024, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, finalizzate al potenziamento dei centri estivi, dei servizi socio-educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa che svolgono attività in favore dei minori.

Centri estivi, un’autentica opportunità di aggregazione e di crescita

“Desidero ringraziare – ha dichiarato Ermanno Pasqualino, assessore alle Politiche Sociali e Giovanili – innanzitutto i dirigenti e i dipendenti comunali che hanno lavorato con impegno per facilitare l’iter necessario all’attivazione di queste proposte progettuali. I centri estivi non rappresentano solo delle attività ludiche e di svago ma un’autentica opportunità di aggregazione e di crescita per tanti bambini e ragazzi, a cui affideremo il futuro del nostro territorio, nonché l’occasione per conoscere diverse realtà che operano con passione e contribuiscono alla valorizzazione della nostra città”.

Dodici le proposte progettuali pervenute al Comune

Dodici le proposte progettuali pervenute al Comune, valutate e approvate dalla commissione tecnica composta dal dirigente delle Direzione II Giuseppe Tomasella (presidente), dal dirigente della direzione VII Giuseppe Intilla e da Giuseppina Licata Caruso. Ammessi al finanziamento solo sei progetti, due in ambito sportivo e quattro in ambito ludico – ricreativo e laboratoriale.

Per l’ambito sportivo si sta già svolgendo nel campo di “Amari” l’attività “Gioca, cresci, vinci” dell’Asd Polisportiva nissena che vede 60 iscritti tra i 6 e i 17 anni impegnati ogni lunedì, mercoledì e venerdì sino al 23 agosto. Sempre nello stesso campo di ogni martedì, giovedì e sabato sino al 30 agosto si terrà il progetto “Viva Caltanissetta 5” dell’Asd Sport Club Nissa 1962 che vede 60 iscritti tra i 6 e i 17 anni.

Per le attività ludico-ricreative e laboratoriali si sta già svolgendo al parco Dubini il progetto “FacciAmo natura 2024” promosso da Legambiente che vede coinvolti dal lunedì al venerdì 45 iscritti tra i 6 e 12 anni. L’attività si concluderà il 2 settembre. Nella biblioteca Scarabelli e nel piazzale adiacente alla chiesa di Sant’Agata ha preso il via il progetto “Green & art labs” dell’associazione Copiosa redenzione. Trenta gli iscritti dai 3 ai 17 anni che saranno impegnati nelle attività dal lunedì al venerdì sino al 28 settembre.

Prenderà il via il primo agosto al quartiere Angeli e Provvidenza il progetto “Arricampati agli Angeli” promosso dalla cooperativa La salute. L’attività è prevista dal lunedì al venerdì sino al 30 settembre per 50 iscritti tra i 3 e 12 anni.

“Gioco, Sport per tutti, Accoglienza, Inclusione e Integrazione”, il progetto promosso dall’Asd Centro Postura e Benessere che si terrà alla Villa comunale S. Barbara e all’oratorio Parrocchia S. Barbara dal 21 agosto al 29 settembre dal lunedì al sabato. Previsti 50 iscritti dai 6 ai 16 anni. Tutte le attività saranno gratuite per le famiglie dei minori aderenti al progetto e il costo del progetto è a carico del Comune di Caltanissetta. Il criterio di valutazione ha seguito come ordine di priorità quello cronologico e l’inclusione dei minori diversamente abili, che possono accedere a tutte le proposte.