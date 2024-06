Caltanissetta e Gela tornano alle urne

Domenica 23 e lunedì 24 giugno si svolgeranno i ballottaggi per eleggere il sindaco delle due città. A contendersi la poltrona saranno Tesauro e Petitto per Caltanissetta, Cosentino e Di Stefano per la Città del Golfo

CALTANISSETTA – Ballottaggio in provincia, a tornare alle urne domenica 23 e lunedì 24 giugno per scegliere il sindaco a governo della città i nisseni e i gelesi.

Ballottaggio a Caltanissetta tra Tesauro e Petitto

A Caltanissetta a contendersi la poltrona di Palazzo del Carmine: Walter Tesauro e Annalisa Petitto. Walter Tesauro, 62 anni, avvocato, candidato del centrodestra, che al primo turno ha ottenuto 10.052 voti (34,42%) è sostenuto dalle liste Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega-Udc, Democrazia cristiana, Azzurri per Caltanissetta-Tesauro sindaco, Giovanna Candura-Riprendiamo il cammino-Caltanissetta 2030, Noi Moderati.

La squadra di assessori che lo accompagnerà al ballottaggio è la stessa che aveva annunciato in occasione del primo turno delle elezioni: Calogero Adornetto Forza Italia, Guido Del Popolo in quota lista del sindaco, Gianluca Bruzzaniti e Toti Petrantoni per Fratelli D’Italia, Giovanna Candura vice sindaco, Oscar Aiello Lega, Angelo Fasulo ex sindaco di Gela e Saverio Romano di Palermo entrambi in quota Noi Moderati, Gero Valenza ex sindaco di Mussomeli in quota Dc.

Annalisa Petitto, 46 anni, avvocato e consigliere comunale uscente, al primo turno ha ottenuto 9.000 voti (30,81%). È sostenuta da sette liste: Caltanissetta Futura e Democratica, CL Tutta la Vita Petitto sindaco, Orgoglio Nisseno, Insieme Petitto sindaco, Fare centro con Totò Licata Petitto sindaco, Ora Petitto sindaco, Avanti Caltanissetta Petitto sindaco. Novità per la sua lista di assessori che si arricchisce con la presenza di Angelo Failla che al primo turno era tra i candidati a sindaco (1.634 voti ovvero il 5,59 % delle preferenze).

Altre new entry Paola Sanfilippo e Giancarlo Larocca, espressione della lista Caltanissetta Futura e Democratica e Salvatore Alù, candidato nella lista Orgoglio Nisseno. Confermati il vicesindaco Salvatore Licata e gli assessori Alberto Calafato, Leyla Montagnino, Vincenzo Cancelleri e Carmelo Milazzo. Nessun apparentamento per il sindaco uscente Roberto Gambino, terzo per gradimento al primo turno con 8167 voti ovvero il 28% delle preferenze.

A Gela Cosentino e Di Stefano per la poltrona di sindaco

A Gela a contendersi la poltrona di sindaco saranno: per il centrodestra l’ingegnera Grazia Cosentino, 59 anni, sostenuta da Lega, Italia Viva e Fratelli d’Italia, che al primo turno ha ottenuto il 32,87% delle preferenze (11.625 voti), e l’ex vicesindaco Terenziano Di Stefano, 43 anni, a capo di una coalizione con M5S, Azione, Ripartiamo da zero, Pd, Pci, Idee in movimento, Sud chiama Nord e le due liste civiche, Una buona idea e Civico lab, che ha ottenuto il 29,26% delle preferenze (10.348 voti). Per quanto riguarda gli apparentamenti anche qui è stato trovato un accordo tra Filippo Franzone, che si era candidato a sindaco e che ha incassato il 7% delle preferenze e Terenziano Di Stefano. Il candidato a Sindaco Totò Scerra (23,45% di preferenze) ha deciso di appoggiare Grazia Cosentino, scelta che ha provocato delle spaccature all’intero del suo gruppo politico. Nessun apparentamento ufficiale per il candidato Miguel Donegani che ha parlato solo di intese tecniche.

Entrambi i candidati hanno deciso di rimodulare la loro squadra di assessori. La candidata Grazia Cosentino arricchisce la sua squadra, tra le new entry Nadia Gnoffo di Forza Italia, Vincenzo Cascino della Dc e Daniele Scicolone di Fratelli d’Italia, designato vicesindaco. Confermati: Vincenzo Casciana Fratelli d’Italia, Nadia Di Francesco Italia viva, Carolina Varchi Fratelli d’Italia e Sara Duchetta.

Il candidato Terenziano Di Stefano ha aggiunto alla sua squadra l’avvocato Viviana Altamore e Filippo Franzone candidato sindaco al primo turno. Cambio di guardia per gli autonomisti: Valeria Caci subentra a Rosario Caci. Confermati Simone Morgana M5S, Giuseppe Arancio Dem, Giuseppe Favitta del Partito Comunista e Luigi Di Dio per Melfa in Azione.