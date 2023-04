Caltanissetta, terribile incidente sulla statale 640: tir si ribalta, un ferito in codice rosso

Nell'incidente sono rimaste coinvolte due persone, il conducente e il passeggero del mezzo pesante: il primo è ricoverato in codice rosso

Brutto incidente questo pomeriggio intorno alle 17 sulla statale 640 “Strada degli Scrittori”, alle porte di Caltanissetta.

Secondo quanto appreso, infatti, per cause ancora da accertare un mezzo pesante (un tir) si sarebbe improvvisamente ribaltato.

Sul posto sono intervenuti subito i vigili del fuoco che hanno provveduto a liberare le due persone rimaste incastrate nell’abitacolo.

Il conducente e il passeggero sono poi stati trasportati dalle ambulanze del 118 rispettivamente in codice rosso e in codice giallo al pronto soccorso del “Sant’Elia”.

Traffico in tilt: polizia stradale indaga sulla dinamica

Gli agenti della polizia stradale sono giunti sul luogo dell’incidente e hanno già avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Il traffico risulta provvisoriamente bloccato in prossimità del km 63,000. Il personale di Anas è sul posto per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.